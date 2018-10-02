США закликають Угорщину не використовувати НАТО у двосторонніх суперечках з Україною

Посол Сполучених Штатів у НАТО Кей Бейлі Гатчісон повторила заклик до Угорщини припинити перешкоджати співпраці Альянсу з Україною.

Для України, яка зазнає російської агресії на своїх кордонах, важливо, щоб ми допомагали їй усіма можливими способами, аби стримати російську агресію.

Під час телефонного брифінгу у Брюсселі 2 жовтня Гатчісон коментувала проблеми у відносинах між Будапештом та Києвом, які загострилися через критику Угорщиною нового закону України про освіту, що вимагає збільшення навчання українською мовою у школах.

“Ми далі заохочуємо Угорщину не використовувати двосторонні розбіжності всупереч зобов’язанням НАТО співпрацювати з Україною”, - сказала посол.

Угорський уряд Віктора Орбана назвав закон ознакою утисків етнічних угорців, які компактно живуть у західній частині Закарпатської області і проголосив минулого року політику обструкції співпраці України з ЄС і НАТО.

Україна наполягає, що етнічні меншини мають право вивчати й використовувати свої мови у державних школах, але викладання українською мовою треба збільшити, щоб представники меншин могли безперешкодно інтегруватися в суспільстві.

Американські представники і раніше наголошували, що Будапешт не повинен зловживати своїм становищем члена Північноатлантичного альянсу для вирішення суперечок з іншими країнами.

Кей Бейлі Гатчісон підкреслила, що “для України, яка зазнає російської агресії на своїх кордонах, важливо, щоб ми допомагали їй усіма можливими способами, аби стримати російську агресію”.

Далі посол висловила сподівання, що “Угорщина окремо врегулює з Україною свої розбіжності стосовно закону про освіту, а тоді приєднається до нас у НАТО, щоб допомагати Україні усіма способами зберегти її суверенну територію і стабілізувати її демократію”.

Кей Бейлі Гатчісон наголосила, що США - лідер в НАТО і мають наміри залишатися лідером в трансатлантичній організації, яка успішно гарантує мир своїм членам вже близько 70 років.

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