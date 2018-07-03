«Спроба Угорщини взяти в заручники НАТО через Україну послаблює Альянс» - Іванна Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що «спроба одного із союзників взяти у заручники НАТО через двосторонню суперечку з Україною, яка бореться з агресією, лише послаблює Альянс».

Віце-прем'єр-міністр апелює до Угорщини, яка домагається від України більших гарантій прав для українських етнічних угорців, яких нараховують 150 тисяч.

«Ми також сподіваємось, що Угорщина погодиться на конструктивний заклик України вирішувати питання мови національних меншин на двосторонньому рівні, а не в багатосторонньому форматі» - додає Климпуш-Цинцадзе.

Будапешт проголосив політику дипломатичної обструкції України восени 2017 року, коли Київ схвалив новий закон про освіту, що передбачає збільшення викладання українською мовою у державних школах.

Угорські представники також давали зрозуміти, що прагнуть, щоб Київ заплющив очі на повідомлення про видачу етнічним угорцям в Україні угорських паспортів, хоча українські закони не передбачають права на подвійне громадянство.

Угорщина намагається блокувати співпрацю України з НАТО і офіційно ініціювала перегляд всіх програм підтримки України. Водночас, НАТО наголошує, що жодна інша країна Альянсу не підтримує політику блокування роботи з Україною, і генеральний секретар Єнс Столтенберґ особисто розмовляє з Будапештом та Києвом, намагаючись залагодити проблему.

«Ми сподіваємось, що союзники продемонструють єдність і твердість у засудженні російської агресії проти України. Ми також очікуємо, що країни-члени НАТО продовжать протидіяти дедалі більш агресивній поведінці Росії, яка силою намагається змінити європейські кордони, використовує зброю масового знищення на території держав Альянсу та втручається в демократичні процеси інших країн» - заявляє Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За словами українського віце-прем'єр-міністра, Україна зустрічається з країнами Альянсу, щоб обговорити спільні виклики, поділитись досягненнями у реформуванні сектору безпеки та оборони та окреслити напрямки подальшої посиленої співпраці.

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