Держдеп: двосторонні переговори з Росією можуть розпочатись у січні

Вашингтон припускає, що двосторонні переговори з Росією розпочнуться у січні. Про це заявила журналістам заступник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід. З повним текстом коментарів можна ознайомитись на сайті Держдепу США.

Донфрід також повідомила, що у випадку, якщо Росія атакує Україну, США нададуть Києву додаткові оборонні озброєння та матеріали.

Донфрід також заявила, що переговори щодо європейської безпеки будуть відбуватись лише за участі Європи.

"Будь-який діалог з Росією має розглядати занепокоєння НАТО та інших щодо загрозливої поведінки Росії та базуватись на наріжних принципах та основних документах Європейської безпеки", - заявила Донфрід.

Експерт з питань України, колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Андерс Аслунд критично прокоментував повідомлення про двосторонні переговори Вашингтона та Москви.

"Це невірна реакція [на вимоги Росії]", - твітує Аслунд, - "США мають встановити порядок денний та ігнорувати максимальні погрози Путіна як неприйнятні. Путін не повинен отримувати двосторонніх зустрічей із США через військові погрози. Хіба Білий дім не розуміє, що Путін тепер хоче ігнорувати Європу та відділити США від Європи?".

Генеральний секретар НАТО, Єнс, Столтенберг, також зазначив, що Альянс розраховує на початок переговорів з Москвою на початку наступного року.

«Ми залишаємося готовими для серйозного діалогу з Росією, і я маю намір організувати нову зустріч Ради НАТО-Росія якомога раніше в новому році», – заявив Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі.

Рада НАТО-Росія була створена в 2002 році, однак її останнє засідання пройшло в липні 2019 року, незважаючи на неодноразові спроби НАТО відновити його роботу.

Столтенберг підкреслив, що питання про членство України в НАТО – прерогатива виключно НАТО та України, і що Північноатлантичний альянс консультуватиметься з Києвом щодо будь-яких переговорів з Москвою.

Також у четвер президент Росії Володимир Путін заявив, що сподівається на конструктивні переговори з Вашингтоном та Брюсселем – він наполягає на наданні Росії гарантій безпеки.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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