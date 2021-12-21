NYT: США та Велика Британія вважають, що наступним кроком Путіна можуть бути кібератаки на Україну

США та Велика Британія направили до України експертів із ведення війни у кіберпросторі, сподіваючись краще підготувати країну до протистояння російській кібератаці, повідомили у виданні The New York Times.

Посилаючись на неназваних американських чиновників, газета пише, що, на думку Вашингтона та Лондона, наступним кроком президента Росії Володимира Путіна може бути не вторгнення з використанням 175 тисяч військовослужбовців, які концентруються біля кордону, а кібератаки, здатні вивести з ладу електричні мережі, банківську систему та інші критично важливі компоненти української економіки та державного управління.

Американські чиновники відмовилися описати кібергрупи, які були направлені до України, зазначила New York Times.

У своїй заяві адміністрація Джо Байдена зазначила лише, що США «давно підтримують зусилля України щодо зміцнення кібероборони та підвищення її кіберстійкості».

Представник британського уряду заявила, що допомога, яку надають Велика Британія та її союзники, має оборонний характер, йдеться у публікації.

Хоча ні американський, ні британський уряд не вдавалися до деталей, офіційні особи заявили, що США розглядають можливість масштабнішого розгортання, включно з ресурсами Кібернетичного командування США, повідомила New York Times.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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