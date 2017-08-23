ВМС США ведуть слідство в справі зіткнення військового корабля з комерційним судном

Військово-морські сили США звільнили командувача Сьомого флоту після кількох аварій за участю військових кораблів, включно з інцидентом у понеділок, у результаті якого загинуло 10 американських моряків.

Командувач Тихоокеанського флоту адмірал Скотт Свіфт звільнив віце-адмірала Джозефа Аукойна в середу, посилаючись на «втрату довір’я у його здатьність бути командиром». Про це повідомлено у спеціальній заяві.

Аукойн мав іти на пенсію у січні наступного року, але його відхід прискорено після того, як ракетний есмінець John S. McCain зіткнувся з комерційним судном. Це вже другий американський корабель, який за останні два місяці був причетний до подібного інциденту.

Адмірал Свіфт заявив на пресконференції у вівторок, що водолази виявили тіла загиблих у кораблі, який був «серйозно пошкоджений».

Американські слідчі намагаються встановити, що було причиною зіткнення есмінця з ліберійським танкером неподалік Малаккської протоки. Постачені ВМС знімки показують діру нижче ватерлінії на боці корабля. У результаті аварії вода позаливала спальний відсік і кімнати зв’язку.

У відповідь на інцидент ВМС США доручили негайне припинення операцій у флоті. Командувач операцій ВМФ адмірал Джон Ричардсон заявив, що одноденна або дводенна перерва дозволить командирам оцінити все, починаючи від поведінки офіцерів на капітанському містку до умов праці на кораблі.

«Є щось, чого не розуміємо», сказав Ричардсон репортерам у Пентагоні в понеділок. Проте він додав, що поки що немає ознак, щоб хтось навмисне спричинив інцидент.

Дивіться також: Посол України в США розповів, чого очікувати від візиту міністра оборони США до України