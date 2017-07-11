Участь США у навчаннях Sea Breeze є критично важливою для миру і стабільності регіону - командир ВМС

Два американські кораблі, приблизно 800 військових та підрозділ Морських котиків беруть участь у 17-х щорічних морських навчаннях Sea Breeze у Чорному морі.

У навчаннях Sea Breeze-2017, які триватимуть 12 днів, задіяні військово-морські сили із 17 країн світу.

Як повідомляє командування ВМС США, Америку представляють крейсер Hue City та есмінець Carney, які прибули в порт Одеси в понеділок вранці.

«Наша подальша участь у таких багатонаціональних навчаннях є критично важливою для зміцнення наших тактичних та оперативних процедур для ведення спільних маневрів з нашими військово-морськими партнерами», - сказав капітан Ден Ґіллен, командир крейсера Hue City.



Навчання проходять на фоні загострення напруженості між США та Росією щодо Чорного моря. У відповідь на двотижневі навчання, як повідомляє російське агентство новин, за маневрами спостерігатиме Чорноморський флот Росії звіддаля.

Протягом останніх місяців зафіксовано інциденти наближення російських літаків до американських кораблів та авіації.

Командування ВМС США повідомляє, що участь американськиз моряків у навчаннях Sea Breeze-2017 повністю зосереджується на будівництві та поліпшенні відносин з союзниками в регіоні.

«Ми будуємо сильні відносини тут, які є критично важливими для миру та стабільності регіону», - заявив командир Ґіллен.

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