США зняли обмеження на поставку військової допомоги Азербайджану - ЗМІ США

Президент США Джо Байден повідомив Конгрес, що адміністрація продовжує термін дії виключення, яке дозволяє США надавати допомогу Азербайджану, яка була обмежена в зв'язку з конфліктом Баку з сусідньою Вірменією і напруженості навколо спірної території Нагірного Карабаху. Про це повідомило видання The Hill.

У публікації йдеться, що виключення дозволяє США надавати військову допомогу Азербайджану, поки держсекретар підтверджує, що така допомога не сприяє конфлікту в регіоні.

У повідомленні Конгресу від 26 квітня, який потрапив у розпорядження The Hill, держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив, що допомога Азербайджану не буде «підривати або перешкоджати поточним зусиллям щодо мирного врегулювання між Вірменією і Азербайджаном шляхом переговорів або використовуватися в наступальних цілях проти Вірменії».

Блінкен також підтвердив, що надання американської допомоги «необхідне для підтримки зусиль США по боротьбі з міжнародним тероризмом, або необхідне для підтримки оперативної готовності збройних сил США або партнерів по коаліції до боротьби з міжнародним тероризмом, або важливо для забезпечення безпеки кордонів Азербайджану», говориться в документі.

28-го квітня відбулась телефонна розмова між Блінкеном та президентом Азербайджану Алієвим.

"Держсекретар Блінкен та президент Алієв підкреслили триваючу важливість двосторонніх відносин між США та Азербайджаном, та обговорили низку питань. Державний секретар підкреслив важливість поваги до прав людини та фундаментальних свобод. Держсекретар відзначив важливість тривалих зусиль співголів Мінської групи ОБСЄ домовитись про тривале політичне вирішення конфлікту у Нагірному Карабасі, яке сприятиме цілому регіону", -повідомляє сайт Держдепу США.

Рішення Байдена, про яке повідомили ЗМІ, викликало осуд з боку спільноти американців вірменського походження.

«Визнання Америкою геноциду вірмен тягне за собою певні обов'язки, зокрема відмова від озброєння Азербайджану або пособництва його прагненню до скоєння злочину», - заявив виконавчий директор Вірменського національного ради Америки Арам Ампарян.

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