У Білому домі прокоментували порівняння країн Заходу із персонажами Кіплінга, до якого вдався Путін

Білий дім не мав очікувань, що один пакет санкцій щодо Росії призведе до негайних змін поведінки Кремля. Про це у середу заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Вона пояснила, що, запроваджуючи санкції, США прагнули направити російському керівництву «ясний сигнал» про те, що дії Москви не залишаться без наслідків.

Прес-секретарка Білого дому зазначила, що з приводу можливого проведення зустрічі президента Джо Байдена з Володимиром Путіним йде обговорення «на високому рівні».

ЗМІ цитують слова Джен Псакі про висловлювання президента РФ, який у середу порівняв західні країни з персонажем письменника Кіплінга тигром Шерханом, навколо якого, за висловом Путіна, «крутяться усілякі дрібні Табакі (шакал, також персонаж з твору письменника - прим. ГА) та підвивають, намагаючись задобрити свого суверена».

"Нас не так легко образити", - сказала Дженніфер Псакі.

Нагадаємо, що днями Чехія вислала 18 російських дипломатів за підозрою в тому, що вони є співробітниками спецслужб

США висловилися на підтримку Чехії.

«США підтримують Чеську Республіку в її твердій реакції на підривні дії Росії на чеській землі, - заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс у Twitter. - Ми повинні діяти рішуче у відповідь на дії Росії, які ставлять під загрозу територіальну цілісність, енергетичну безпеку або критично важливу інфраструктуру наших союзників і партнерів».

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