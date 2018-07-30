Йдеться про справу, яка розглядатиметься пізніше в цьому році. Вона стосується обмеження, запровадженого на початку 2016-го року Росією на транзит з України в Середню Азію і на Кавказ, куди українські експортери можуть дістатися лише використовуючи російське залізничне та автомобільне сполучення.

Москва пояснює свої дії статтею 21 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, яка дозволяє країнам-членам СОТ виходити за межі своїх зобов’язань у рамках цієї угоди з керувань національної безпеки.

Адміністрація США не надавала прямих коментарів щодо цієї чи інших суперечок між Україною та Росією, які розглядаються в СОТ. Втім, зазначає видання, Адміністрація Трампа використовує аналогічний до російського аргумент, виправдовуючи запроваджені мита на сталь та алюміній.

«Суперечка, яка стосується базової безпеки, є, по суті, політичною. І, таким чином, виходить за межі повноважень та компетенції СОТ», - заявив уряд в нещодавній презентації, цитує Politico.

Втім, як сказала у інтерв’ю Politico колишня суддя СОТ Дженніфер Гіллман, ця стаття не є настільки широкою, як її трактує Адміністрація Трампа, і може використовуватися лише в ситуаціях, коли йдеться про ядерні матеріали, торгівлю військовим озброєнням чи оснащенням та під час війни чи інших «надзвичайних ситуацій у міжнародних відносинах».

Росія скористалася цим аргументом і у справі, рішення щодо якої було винесено СОТ у понеділок, 30 липня. Як повідомляє Reuters, Україна програла більшу частину суперечки з Росією у Світовій організації торгівлі. Остання відхилила більшість українських аргументів у позові з приводу відмови Москви використовувати українське залізничне обладнання, яке є однією з основних статей українського експорту.

Україна в 2015 році подала скаргу до СОТ у зв'язку з тим, що Росія відмовляється імпортувати її рухомі склади, стрілочні переводи та інше залізничне обладнання. Проте в організації визнали, що дії Москви є виправданими через ситуацію в сфері безпеки, оскільки російським експертам, яких відряджають для перевірки відповідності українських товарів, довелося б ризикувати життям.

Третійська група СОТ, втім, визнала, що Росія могла б проводити інспекції за межами України. У обох сторін є право оскаржити рішення протягом 60 днів.

«Країна, яка піднімає питання національної безпеки у СОТ, як правило, виграє, - сказав у коментарі «Голосу Америки» експерт Атлантичної ради Андерс Аслунд. – Росія піднімає питання національної безпеки у всіх питаннях, які стосується України, що є цілком очікуваним. Але що зараз погіршує ситуацію, це те, що і США заявили про інтереси національної безпеки, коли запровадили мита на сталь та алюміній проти своїх союзників».

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