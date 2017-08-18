Військові навчання на Корейському півострові відбудуться згідно з планом

Сполучені Штати і Південна Корея розпочнуть у понеділок спільні військові навчання, які матимуть назву Ulchi Freedom Guardian. Вони триватимуть до 31 серпня. Про це повідомив Пентагон у п’ятницю. Навчання відбуватимуться в час збільшення напруження з Північною Кореєю з приводу її ракетних і ядерних випробувань.

У заяві сказано, що приблизно 17 500 американських військовослужбовців приєднаються до навчань, у яких візьмуть участь також військові з Австралії, Канади, Колумбії, Данії, Нової Зеландії і Великобританії.

«Ulchi Freedom Guardian – це симульовані, оборонні навчання, які мають на меті збільшити готовність, захист регіону і втримання стабільності на Корейському півострові», – сказано в заяві.

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