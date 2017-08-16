Кім Чен Ин зробив «розумно», коли відстрочив запуск ракет у напрямку Гуаму – вважає Трамп

Президент Дональд Трамп заявив у середу, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зробив «дуже розумне рішення», коли відстрочив план про запуск ракет у напрямку американської території Гуам.

На сторінці у Twitter він написав: «Альтернатива була б катастрофічною і неприйнятною».

У вівторок у державних засобах масової інформації КНДР повідомлено, з посиланням на слова Кім Чен Ина, що він на якийсь час відкличе план запустити ракети над Японією в напрямку острова Гуам, що за 3400 кілометрів на південь, щоб побачити, «чи янкі продовжуватимуть свої надзвичайно небезпечні, безвідповідальні дії».

Китай, який відіграє дуже важливу роль в економічному житті КНДР, і є єдиним важливим союзником Кім Чен Ина, говорить Пхеньяну і Вашингтону, що обидві сторони повинні «пригальмувати» войовничі погрози, які вони зробили одна проти одної протягом останніх днів і тижнів».

Кім Чен Ин вихвалявся, що Північна Корея здатна завдати ракетного удару континентальній частині США, тоді як Трамп відповів, що кожна атака зустрінеться з «вогнем і люттю, яких не бачив світ». Наступного дня Трамп заявив, що його погроза, мабуть, не надто рішуча».

У вівторок, за повідомленням китайських ЗМІ, міністр закордонних справ Ван Ї сказав російському колезі Сергію Лаврову, що обидві країни повинні обмежити напруження, щоб ніхто не міг «спричинити інцидент».

Лавров сказав, що напруження може знову збільшитись наступного понеділка, коли США і Південна Корея запланували розпочати великомасштабні військові навчвання.

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