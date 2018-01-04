Державний департамент США про порушення свободи релігії у світі

Державний департамент Сполучених Штатів змінив статус десяти країн, включно з Бірмою, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, щодо свободи релігії. Це зроблено відповідно до Міжнародного акта про свободу релігії. Подані в документі країни причетні до порушень свободи релігії або допускають їх.

До списку країн, що порушують релігійні права, додано також Еритрею, Судан, Саудівську Аравію, Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан. Якщо йдеться про Пакистан, то цю країну додано до спеціального списку з приводу серйозних порушень у ній релігійної свободи.

У заяві Державного департаменту сказано:

«Захист релігійної свободи дуже важливий для миру, стабільності і добробуту, підкреслюється в заяві. Ці визначення мають на меті покращити пошанування свободи релігії в цих країнах. Ми визнаємо, що кілька визначених країн докладають зусиль для покращення ними свободи релігії. Ми вітаємо ці ініціятиви і розраховуємо на продовження діалогу».

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