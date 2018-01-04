Росія застерегла США від втручання в справи Ірану

Президент США Дональд Трамп закликав до «змін» в охопленій заворушеннями країні



Високопоставлений російський дипломат застеріг США від спроб того, що він охарактеризував як «спроби втручатися у внутрішні справи» Ірану і скептично відгукнувся про заклик Вашингтона провести засідання Ради Безпеки ООН, присвячене протестам в іранських містах.



Росія має право вето в Раді Безпеки, однак заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков не уточнив, чи має намір Москва ввипадку контексті.



«Застерігаємо США від спроб втручатися у внутрішні справи Ісламської Республіки Іран», - підкреслив Рябков в інтерв'ю урядовому інформагентству ТАСС.



Він назвав те, що відбувається в Ірані «внутрішньою справою», яка привертає увагу міжнародної спільноти.



Рябков також висловив упевненість, що «незважаючи на безліч спроб спотворити суть того, що відбувається, я впевнений, що наш сусід, дружня нам держава, зможе подолати нинішні труднощі і вийти з поточного періоду міцнішою країною і надійним партнером у вирішенні різних проблем, в тому числі пов'язаних з подальшим виконанням Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД)».



За його словами, США навмисно використовують ситуацію в Ірані, щоб намагатися підірвати стійкість ядерної угоди.



Раніше президент США Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс виступили із закликами до «змін» в Ірані та висловили підтримку учасникам антиурядових протестів.



Коментуючи заклик США скликати засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Ірані, Рябков підкреслив, що внутрішні процеси в республіці не мають відношення до статутних функцій СБ ООН.



«Рада Безпеки - це орган, який несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки, - зазначив він. - Внутрішні процеси в Ірані, як і в будь-якій країні, до статутних функцій СБ ООН відношення не мають», - сказав російський дипломат Рябков.

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