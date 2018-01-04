"Культ Обами" - журналіст придумав пояснення нещадної критики Трампа у ЗМІ США

Провідні ЗМІ США проявляють емоційну нестабільність у своєму ставленні до президента США Дональда Трампа. Про це заявив ведучий каналу Fox News Джессі Вотерс, коментуючи критику на адресу президента США з боку провідних ЗМІ після того, як Трамп у відповідь на погрози з боку лідера КНДР Кім Чен Ина, написав, що має у своєму розпорядженні ядерну кнопку, яка є "значно більшою та потужнішою", ніж у Кім Чена Ина.

І ЗМІ ще ставлять під сумнів психічну стабільність Трампа? Вони молилися на Обаму, як на лідера культу протягом 8 років

Після публікації Трампом твіта відповідного змісту, коментатори та деякі демократичні законодавці закликали позбавити президента США права самостійно ухвалювати рішення про застосування ядерної зброї США.

"Лідер КНДР Кім Чен Ин щойно заявив, що "ядерна кнопка на його столі повсякчас". Може хтось, з його виснаженого та голодуючого режиму, поінформує його, що у мене теж є ядерна кнопка, але вона значно більша та потужніша, ніж його, а до того ж - моя кнопка працює", - твітував президент США.

Слідом за цією заявою деякі ведучі та гості критично налаштованих до Трампа телевізійних каналів CNN та MSNBC назвали президента США божевільним. Інші, під виглядом серйозного аналізу, оприлюднили матеріали про те, що на столі президента США насправді немає жодної "кнопки", а Трамп про це, мовляв, навіть не знає.

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Може хтось, з його виснаженого та голодуючого режиму, поінформує Кім Чен Ина, що у мене теж є ядерна кнопка, але вона значно більша та потужніша, ніж його, а до того ж - моя кнопка працює

Цілком передбачувано прихильники президента США відповіли, що критики Трампа не здатні побачити, що його твіт був жартом.

"Коли я прочитав цей твіт - розсміявся. Друмаю, що Трампу подобається розважати людей, але він також прагнув висміяти (Кім Чен Ина - прим. ГА). Під час виборів він жартома називав свого конкурента за номінацію від Республіканської партії Марко Рубіо "маленьким Марко", іншого республіканського претендента на номінацію, Теда Круза - "брехливим Тедом", а Гілларі Клінтон "брехливою Гілларі". Трамп добре знається на тому, як начіпити на когось ярлик. От і "людину ракету" (таке прізвисько Трамп раніше дав Кім Чен Ину - прим. ГА) він принизив перед усіма друзями в Азії", - відзначив Джессі Вотерс.

Канал Fox News є найбільш рейтинговим у США. Даний канал симпатизує Дональду Трампу.

До чого призвела м'якість Обами? Вона дозволила Кім Чен Ину отримати ядерну зброю. Тепер Трамп розбирається з тим, що залишив по собі Обама

"І ЗМІ ще ставлять під сумнів психічну стабільність Трампа? Вони молилися на Обаму, як на лідера культу протягом 8 років. Саме вони - неврівноважені психічно. Їм треба просто змиритись зі стилем Трампа. Він вже майже 2 роки це робить. Годі намагатись поставити йому діагноз. Але така реакція ЗМІ до міри передбачувана після Обами. Останній був дуже вдумливий, вів себе, як професор, сповідував "лідерство із-за лаштунків" (leading from behind - прим. ГА), і ніколи не дивився злу прямо у вічі".

"Натомість Трамп за духом вуличний боєць, любить "місиво", дуже войовничий. Він - стріляє від стегна. Я думаю, що американці цього і хотіли. Ну і поглянемо на результати. До чого призвела м'якість Обами? Вона дозволила Кім Чен Ину отримати ядерну зброю. Тепер Трамп розбирається з тим, що залишив по собі Обама", - висловив свою позицію Вотерс.

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