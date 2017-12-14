Американські винищувачі перехопили російські літаки в повітряному просторі Сирії

У четвер американські літаки-винищувачі перехопили два російські бойові літаки у повітряному просторі Сирії, що становитьчергову ознаку загострення відносин між Вашингтоном і Москвою. Про інцидент повідомили чисельні американські ЗМІ.

Два американські літаки F-22, як повідомляється, вистрелили світлові ракети після того, які російські літаки пролетіли на схід від річки Євфрату, уздовж якої встановлено лінію відокремлення.

Це найновіший з кількох інцидетнів, у яких американські винищувачі наблизились до російських літаків над Сирією. Російські та американські військові особи узгодили минулого місяця, що літаки обох сторін літатимуть по противних сторонах 45-мильної частини річки Євфрат, щоб запобігти зіткненню у повітряному просторі.

Американські командири заявили цього місяця газеті The New York Times, що російські пілоти порушили угоду п’ять разів.

Офіційні особи сказали, що порушення є частиною зусиль випробувати рішучість американців в регіоні і допомогти сирійсьим збройним силам робити територіальні здобутки у громадянській війні.

Хоча і США, і Росія висловили зацікавленість у витісненні бойовиків «Ісламської держави» із Сирії, обидві країни підтримують суперницькі сторони в громадянській війні, причому Росія підтртимує президента Сирі Башара аль-Асада, а Сполучені Штати надають підтримку повстанським силам.

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