Європейський Союз вимагає від США з’ясувати те, чи нові торговельні заходи стосуються і його

Європейський Союз заявив, що неясно, чи він буде виключений із тарифів, які президент Трамп наклав на імпортну сталь і алюміній.

Комісар ЄС з питань торгівлі Сесіліа Мальстрем заявила в Брюсселі: «Ми надіємось, що отримаємо підтвердження того, що Європейський Союз виключений з цього».

У четвер президент Трамп підписав розпорядження про накладення 25-відсоткових тарифів на імпортну сталь і 10-відсоткових оплат на імпортний алюміній. Нові оплати стануть дійсними вже через два тижні.

Канади і Мексика були звільнені з оплат на необмежений період, тоді як продовжуються переговори про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA).

Мальстрем заявила, що Європейський Союз «не готовий до боротьби», але може вдатися до відплатних тарифів на американські продукти, які включають арахісове масло і помаранчевий сік.

«Діалог є завжди головним вибором для Європейського Союзу», сказала Мальстрем. Вона додала, що ЄС «розраховує на те, що його виключать з тарифів».

«Втрата європейського експорту до Сполучених Штатів, разом із сподіваним великим збільшенням імпорту до ЄС, може коштувати тисячі робичих місць у сталевій індустрії ЄС і в пов’язаних секторах, сказав генеральний директор Європейської сталевої асоціації EuroFer Аксель Еґґерт. – Іронією долі, приблизні підрахунки показують, що в результаті цих заходів також Сполучені Штати можуть втратити чимало робочих місць».

Трамп наклав тарифи, незважаючи на прохання друзів і союзників, що нові заходи можуть викликати торговельну війну.

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