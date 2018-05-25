Палата представників схвалила військову допомогу Україні в розмірі 250 мільйонів доларів

Ці асигнування містяться в оборонному бюджету на 2019 фінансовий рік, розмір якого становить 717 мільярдів доларів

Палата представників Конгресу США переважною більшістю голосів ухвалила щорічний законопроект про фінансування оборонних програм і військових операцій, що передбачає виділення військової допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів доларів.

Відповідна стаття включена до прийнятого законопроекту про фінансування і політику американського Міністерства оборони на наступний рік.

Згідно з коротким описом законопроекту, він пропонує «задовольнити запит президента щодо України, включаючи 250 мільйонів доларів на летальні оборонні засоби».

Конкретні види зброї для поставки в Україну в документі не вказані, проте раніше США вже забезпечили Київ протитанковими ракетами Javelin, снайперськими гвинтівками та іншими видами зброї.

В супровідному документі передбачається також допомога Україні у захисті від кібератак, забезпеченні комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшенні залежності України від російських інформаційних технологій. В законопроекті підтверджується відданість США Хартії про стратегічне партнерство між обома країнами, Будапештському меморандуму та в підтримці співраці з НАТО, про що повідомляє Посольство України у США.

Хоча законопроект був прийнятий 351 голосом проти 66, це ще не остаточне рішення: своє слово повинен сказати Сенат, який розглядав власну версію законопроекту, роботу над якою сенатський комітет з питань збройних сил завершив на цьому тижні.

Перш, ніж документ відправиться на підпис президенту, дві версії необхідно об'єднати в одну.

Спікер Палати представників Пол Раян привітав ухвалення законопроекту, назвавши його наступним кроком в «нову еру для наших військових», яка, за його словами, почалася в минулому році з «найбільшим збільшенням оборонних витрат за 15 років», який перевищив очікування президента Дональда Трампа.

Голова комітету з питань збройних сил Палати представників Мак Торнберрі в своїй заяві зазначив, що настав час «дати і союзникам, і противникам зрозуміти, що ми серйозно налаштовані захищати цю країну».

Однак підсумкова сума – 717 мільярдів доларів – викликала потрясіння у демократів і деяких найбільш консервативно налаштованих республіканців, які вважають нерозумним збільшувати витрати на оборону при зростанні держборгу.

«Назвати це математичної завданням – значить нічого не сказати, – зазначив провідний демократ у комітеті з питань збройних сил Адам Сміт. – Я вважаю, що ми робимо дуже великий акцент на ядерну зброю в плані витрат на нього».

Сміт, все ж проголосував за законопроект, був одним з декількох демократів, які виступили проти дозволу на тактичну ядерну зброю малої потужності, яку адміністрація Трампа вважає ключовою частиною стримування ядерної загрози з боку інших країн, особливо Росії. Сміт заявив: «Я вважаю помилкою думку, що існує така річ, як тактична ядерна зброя, така маленька, що вона не підвищує рівень іншої ядерної зброї».

При цьому демократам не вдалося набрати достатньо голосів, щоб викреслити цей пункт із законопроекту.

Спори між партіями викликав ще один пункт, пов'язаний з ядерною зброєю: відповідно до цього положення, якщо протягом року з моменту прийняття законопроекту адміністрація не переконається, що Росія повністю дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, США більше не будуть вважати себе пов'язаними цією домовленістю.

Білий дім виступив проти ряду пунктів у законопроекті, але не погрожував його заблокувати.

Зокрема, адміністрація незадоволена тим, що законодавці не дали їй можливості скасовувати деякі санкції, пов'язані з Росією, щоб дозволити США «будувати і підтримувати ключові взаємовідносини з союзниками і партнерами ... в той час як вони переходять на неросійські системи», йдеться в опублікованому на цього тижня заяві.

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