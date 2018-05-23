Британія підтримала США та Україну в критиці "Північного потоку"

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон приєднався до позиції США засудивши «роз’єднуючий» план Німеччини з продовження будівництва газопроводу «Північний потік 2», що йде з Росії до Німеччини і зазначивши, що проект може збільшити залежність європейських споживачів від «зловмисної російської держави», повідомляє The Guardian.

Гігантський трубопровід став лакмусовим папірцем того, як Європа може налагодити робочі відносини з Москвою і все ж захистити свої ліберальні цінності від російської загрози.

Хоча Джонсон в листі не закликає припинити проект, він зазначає, що Великобританія рішуче підтримує Україну з цього питання.

В листі до парламентарів, Джонсон наголосив на тому, що енергобезпека має базуватись на тому, щоб єдиний постачальник не мав монопольного контролю. Він також зауважив, що ЄС має право змінити власні директиви, щоб забезпечити рівну конкуренцію між трубопроводами і зобов’язати Німеччину дозволити використовувати трубопроводи для неросійського газу.

Хоча Джонсон в листі не закликає припинити проект, він зазначає, що Великобританія рішуче підтримує Україну з цього питання. Україна очолювала опозицію до трубопроводу, так як Росія планує обійти існуючий трубопровід, що проходить через Україну і приносить Києву дохід у 2% ВВП щорічно.

Питання «Північного потоку» стало основним на переговорах минулої п’ятниці в Сочі між канцлером Німеччини Меркель та президентом Росії Путіним. Меркель підкреслювала, що проект є суто комерційним і закликала президента Росії гарантувати подальше використання українського трубопроводу, однак Путін зазначив, що це відбудеться тільки тоді, якщо буде економічно виправдано.

Великобританія, увага якої була прикута до Brexit, дотепер не висловлювала рішучої позиції стосовно «Північного потоку».

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