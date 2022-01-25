США попереджають, що економічні санкції проти Росії будуть жорсткішими, ніж у 2014 році

Сполучені Штати у вівторок попередили Росію, що у разі вторгнення в Україну вона зіткнеться з більш швидкими та набагато серйознішими економічними наслідками, ніж це було, коли Москва анексувала Кримський півострів у 2014 році.

«Ми готові запровадити санкції зі значними наслідками, які не розглядалися у 2014 році», – заявив журналістам у Вашингтоні представник Ради національної безпеки США. - «Це означає, що поступовість [щодо запровадження санкцій], характерна для минулого, зникла. І цього разу ми почнемо з вершини ескалаційної драбини й залишимося там».

Високопосадовець, який спілкувався зі ЗМІ анонімно, сказав, що США «також готові запровадити новий експортний контроль», щоб загальмувати російську економіку.

«Ви можете розглядати цей експортний контроль як торговельні обмеження, запроваджені в інтересах національної безпеки США», – сказав чиновник.

"Ми використовуємо їх, щоб заборонити експорт продукції з Росії", - сказав чиновник. «І говорячи про їхню дієвість, якщо ви… відступите і подивитеся на глобальне домінування програмних технологій американського походження, варіанти експортного контролю, які ми розглядаємо разом із нашими союзниками та партнерами, досить важко вдарять по стратегічних амбіціях (президента Росії Володимира) Путіна щодо індустріалізації його економіки, і це зашкодить сферам, які важливі для нього, чи то у царині штучного інтелекту, квантових обчислень, оборони, аерокосмічному чи інших ключових секторах».

США та їхні союзники запровадили менш суворі економічні санкції проти Москви після захоплення Криму, але вони в кінцевому підсумку виявилися неефективними, і півострів залишається під контролем Росії.

Сполучені Штати також співпрацюють із виробниками енергоносіїв в всьому світі, сказав інший посадовець адміністрації, щоб постачати паливо західноєвропейським країнам у випадку, якщо Путін перекриє потік російського природного газу на Захід.

Один із представників уряду США повторив аргументи президента Байдена, сказавши, що Вашингтон та його західні союзники «єдині в наших намірах накласти масштабні наслідки, які завдадуть серйозного і негайного удару по Росії, зроблять її економіку ще більш крихкою та підірвуть прагнення Путіна щодо впливу на світовій арені».

Попередження Білого дому у вівторок прозвучало у час, коли Росія заявила, що «з великим занепокоєнням» спостерігає за тим, як США в понеділок привели 8500 військовослужбовців у стан підвищеної готовності щодо можливого розміщення у Східній Європі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повторив журналістам звинувачення Росії в тому, що Сполучені Штати посилюють напруженість у кризі вздовж російсько-українського кордону, де Путін розмістив приблизно 127 тис. військових.

Байден провів у понеділок віртуальну зустріч із ключовими європейськими лідерами, щоб обговорити поточну загрозу російського вторгнення в Україну.

«У мене була дуже, дуже, дуже хороша зустріч — повна одностайність з усіма європейськими лідерами», — сказав Байден журналістам після відеодзвінка із лідерами союзників з Європи, Європейського Союзу та НАТО.

Офіс прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона оприлюднив заяву, яка підтримала підсумки, зроблені Байденом: «Лідери погодилися із важливістю міжнародної єдності перед обличчям зростаючої ворожості Росії».

Байден ще не вирішив, чи розміщувати військову техніку та персонал США ближче до Росії. Але прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила перед зустріччю з європейськими чиновниками, що Сполучені Штати «завжди говорили, що підтримаємо союзників на східному фланзі», що прилягають до Росії.

Міністр оборони США Ллойд Остін перевів 8500 військовослужбовців США у режим «посиленої готовності» до відправлення до Східної Європи, де більшість з них можуть бути задіяні як частина сил реагування НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну.

«Дуже ясно, що росіяни зараз не мають наміру деескалації», – сказав журналістам речник Пентагону Джон Кірбі. - «Однак йдеться про заспокоєння наших союзників по НАТО».

Байден виключив відправку військ в Україну, якщо Росія здійснить нове вторгнення, але пообіцяв запровадити швидкі та суворі економічні санкції проти Москви.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", деякі експерти вказують, що зусилля Росії щодо зменшення залежності від глобальної фінансової системи дозволяють їй краще перенести санкції з боку США та ЄС, які можуть послідувати за новою атакою Москви на Україну.

"Будь-які втрати будуть прийнятними і Кремль вважає, що має відповідь", - видання Financial Times наводить думку дослідника Московського центру Карнегі Олександра Габуєва.

Здатність Росії витримати суворі санкції ставить під сумнів колишній представник наглядової ради "Укрзалізниці", економіст Андерс Аслунд.

"Росія значно більш вразлива, ніж сама думає", - говорить експерт.