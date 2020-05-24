Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

ЗМІ: Білий дім розглядає можливість проведення ядерних випробувань, вперше з 90-х років

Американські медіа повідомляють, що після виходу з Угоди про "відкрите небо" адміністрація США розглядає можливість проведення ядерних випробувань. Востаннє країна їх проводила ще в 1992 році.

Першими про це повідомили у The Washington Post, посилаючись на джерела в Білому домі та колишніх високопосадовців, які "є в курсі справи".

За словами журналістів, цю тему підняли на зустрічі представників безпекових відомств 15 травня - після розмови про те, що Росія та Китай проводять ядерні випробування малої потужності. Уряди цих держав це заперечують.

Далі вони запустять нову угоду про нерозповсюдження ядерної зброї, і це відкриє шлюзи до нової гонки ядерних озброєнь”.
Вільям Перрі, колишній глава Пентагону

The Washington Post пише, що на зустрічі не ухвалили жодного рішення, а щодо запропонованої ідеї серйозно дискутували. Втім, видання зазначає, що з приводу проведення тестового ядерного вибуху зараз “ведеться активна розмова”.

На публікації в ЗМІ відреагували американські аналітики, журналісти та колишні посадовці.

Дипломат та колишній посол США в Україні Стівен Пайфер прокоментував це так:

“Адміністрація Трампа, яка вийшла зі Спільного всеосяжного плану дій (угода, що регулювала ядерну активність Ірану - ред) і планує вийти з Угоди про "відкрите небо", тепер розглядає проведення ядерного випробування, незважаючи на мораторій? Ці хлопці просто ходять і шукають, які угоди з контролю за зброєю можна розірвати?”

Про загрозу нової гонки озброєнь застеріг колишній міністр оборони США Вільям Перрі:

“Втрата Угоди про відкрите небо сильно підриває міжнародні зусилля з контролю за озброєнням. Ще один критичний канал комунікації з Росією закрито. Мінус одна можливість запобігти катастрофі. Далі вони запустять нову угоду про нерозповсюжєення ядерної зброї, і це відкриє шлюзи до нової гонки ядерних озброєнь”, - написав він.

Аналітик Центру Вілсона Авраам Денмарк пише: “Коли майже 100 тисяч американців померли, 30 мільйонів безробітні, а також є рекордний дефіцит, як щодо початку ядерної гонки озброєнь в інтересах США?”

Зазначимо, що в 1996 році Генеральна асамблея ООН прийняла договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, який зобов’язує країн-учасниць не проводити тестові ядерні вибухи.

Дивіться також: США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог.

США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог. Відео
Embed
США виходять із угоди «Про відкрите небо» через невиконання Росією вимог. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:54 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG