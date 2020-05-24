ЗМІ: Білий дім розглядає можливість проведення ядерних випробувань, вперше з 90-х років

Американські медіа повідомляють, що після виходу з Угоди про "відкрите небо" адміністрація США розглядає можливість проведення ядерних випробувань. Востаннє країна їх проводила ще в 1992 році.

Першими про це повідомили у The Washington Post, посилаючись на джерела в Білому домі та колишніх високопосадовців, які "є в курсі справи".

За словами журналістів, цю тему підняли на зустрічі представників безпекових відомств 15 травня - після розмови про те, що Росія та Китай проводять ядерні випробування малої потужності. Уряди цих держав це заперечують.

Далі вони запустять нову угоду про нерозповсюдження ядерної зброї, і це відкриє шлюзи до нової гонки ядерних озброєнь”.

The Washington Post пише, що на зустрічі не ухвалили жодного рішення, а щодо запропонованої ідеї серйозно дискутували. Втім, видання зазначає, що з приводу проведення тестового ядерного вибуху зараз “ведеться активна розмова”.

На публікації в ЗМІ відреагували американські аналітики, журналісти та колишні посадовці.

Дипломат та колишній посол США в Україні Стівен Пайфер прокоментував це так:

“Адміністрація Трампа, яка вийшла зі Спільного всеосяжного плану дій (угода, що регулювала ядерну активність Ірану - ред) і планує вийти з Угоди про "відкрите небо", тепер розглядає проведення ядерного випробування, незважаючи на мораторій? Ці хлопці просто ходять і шукають, які угоди з контролю за зброєю можна розірвати?”

Про загрозу нової гонки озброєнь застеріг колишній міністр оборони США Вільям Перрі:

“Втрата Угоди про відкрите небо сильно підриває міжнародні зусилля з контролю за озброєнням. Ще один критичний канал комунікації з Росією закрито. Мінус одна можливість запобігти катастрофі. Далі вони запустять нову угоду про нерозповсюжєення ядерної зброї, і це відкриє шлюзи до нової гонки ядерних озброєнь”, - написав він.

Аналітик Центру Вілсона Авраам Денмарк пише: “Коли майже 100 тисяч американців померли, 30 мільйонів безробітні, а також є рекордний дефіцит, як щодо початку ядерної гонки озброєнь в інтересах США?”

Зазначимо, що в 1996 році Генеральна асамблея ООН прийняла договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, який зобов’язує країн-учасниць не проводити тестові ядерні вибухи.

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