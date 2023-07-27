США передадуть Україні автономні безпілотники Skydio для документування воєнних злочинів

Американське агентство з міжнародної допомоги (USAID) доставить в Україну так звані автономні дрони Skydio для документування воєнних злочинів. Про це відомство повідомило у четвер, 27 липня.

9 автономних безпілотників передадуть Генеральній прокуратурі України. Їх надають як благодійність через приватну компанію Skydio – провідний американський виробник безпілотників, йдеться у повідомленні USAID.

Безпілотники Skydio мають камери 4K, які використовуватимуться для фото- та відеозйомки з метою документування воєнних злочинів. Це допоможе Генеральній прокуратурі задокументувати понад 115 000 випадків знищення цивільної інфраструктури та доказів порушення прав людини у прифронтових громадах і на звільнених територіях, кажуть в агентстві.

Такі дрони є критично важливими для команди Генеральної прокуратури у процесі документування воєнних злочинів та порушень прав людини Збройними силами РФ.

Наразі дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 000 випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року. USAID також бере участь у спільних візитах щодо документування воєнних злочинів з Офісом Уповноваженого з прав людини в Україні.

USAID вже передавав Україні термінали Starlink, подаровані SpaceX, а також ноутбуки й програмне забезпечення для українських школярів і вчителів, подаровані компаніями HP, Inc., JP.IK та Microsoft.

USAID також співпрацює з приватним сектором для підтримки виробництва і експорту українського зерна через ініціативу AGRI-Україна з липня 2022 року.