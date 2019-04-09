План протидії російському впливу анонсує Агентство США з міжнародного розвитку

Голова Агентства з міжнародного розвитку США (USAID) Марк Грін у вівторок повідомив, що відомство незабаром анонсує план, націлений на використання американських програм допомоги для протидії впливу Росії по всьому світу.

Бюджетна заявка відомства на наступний фіскальний рік передбачає виділення 584 мільйони доларів на надання допомоги іноземним державам від USAID

«USAID незабаром представить рамкову концепцію, яка допоможе нам протидіяти зловмисному впливу Кремля, особливо в Європі і Євразії», – заявив Грін, виступаючи на слуханні в Комітеті з міжнародних відносин Палати представників.

За словами Гріна, бюджетна заявка відомства на наступний фіскальний рік передбачає виділення 584 мільйони доларів на надання допомоги іноземним державам від USAID та Держдепартаменту з цією метою, а також на проведення «агресивної інформаційної кампанії» про «авторитарні фінансові інструменти».

Ніяких додаткових подробиць він не уточнив.

Росія за Володимира Путіна прагне посилити свій вплив на міжнародній арені, в тому числі – шляхом надання грантів країнам Латинської Америки та інших регіонів.

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