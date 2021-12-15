Радник США з нацбезпеки поговорив з радником Путіна із закордонних справ

Радник США з національної безпеки Джей Салліван у середу провів телефонну розмову з радником президента Росії з закордонних справ Юрієм Ушаковим. Відповідну заяву речниці Ради національної безпеки США розміщено на сайті Білого дому.

Як повідомляється, розмова стала продовженням спілкування Джо Байдена та Володимира Путіну 7-го грудня.

"Пан Салліван наголосив на нашому сильному занепокоєнні щодо накопичення Росією сил на кордоні з Україною та наголосив, що США будуть продовжувати тісну координацію з нашими європейськими союзниками та партнерами, щоб вирішити стратегічні та безпекові питання за допомогою дипломатії. Помічниця державного секретаря Карен Донфрід проведе консультації із союзниками по НАТО у Брюсселі 16-го грудня для розробки скоординованого підходу", - йдеться у заяві.

Напередодні посольство США у Росії повідомило, що у ході візиту до Москви Донфрід обговорила занепокоєння Вашингтона щодо накопичення російський військ та наголосила на підтримці України з боку Сполучених Штатів Америки.

"Помічниця державного секретаря наголосила на можливості прогресу щодо завершення конфлікту у східній України шляхом імплементації Мінських угод і що США готові підтримати дипломатичні зусилля, на підтримку, Нормандського формату", - йдеться у заяві.​

У Брюсселі Донфрід обговорить із союзниками по НАТО зміст свого спілкування із російськими високопосадовцями.

Як відзначає кореспондентка The Wall Street Journal Вівіан Салама, розмова високопосадовців Білого дому та Кремля свідчить, що адміністрація Байдена продовжує спроби дипломатично розрядити напругу поблизу кордонів України.

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