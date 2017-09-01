На Заході вітають Україну з Асоціацією з ЄС і бажають подолати корупцію

"Наступні покоління громадян України скористаються перевагами більш тісної асоціації з ЄС", - заявив комісар ЄС із розширення Йоганнес Ган, вітаючи Україну з набуттям чинності Угоди про асоціацію з Європейським Союзом в повному обсязі.

Він відзначив перший конкретний результат співпраці: "експорт України до ЄС збільшився, і ЄС підтвердив свою позицію як перший торговельний партнер України".

"Нещодавні реформи в Україні були безпрецедентними, - заявив Ган, - однак все ще багато роботи попереду, включаючи подолання корупції"

"Рішучість є чеснотою. Сьогодні, незважаючи на всі виклики, ми цього досягли. З набуттям чинності Угоди про асоціацію з Україною, Європейський Союз виконує свою обіцянку перед українськими друзями, - зазначив президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, - дякую всім, хто зробив це можливим: ті, хто стояв на Майдані і ті, хто тяжко працював над реформами країни. Це – святковий день для нашого європейського континенту"

"Хоч якась добра новина з Брюсселю! Вітаю, Україно - тепер поборіть корупцію і найкращим чином скористайтесь з підтримки та торгівлі з Європою", - бажає лондонський аналітик Ян Бонд.

Введення в дію Угоди надасть нового поштовху співпраці України та ЄС з закордонної політики та політики в сфері безпеки, правосуддя, оподаткування, управління державними фінансами, науки та технології, освіти та цифрових технологій, йдеться в повідомленні Єврокомісії.

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