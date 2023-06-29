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Гурт U2 випускає колекцію сувенірів для підтримки України
Музичний гурт U2 випускає колекцію сувенірів із зображенням президента Володимира Зеленського, намальовану Боно, щоб зібрати гроші на купівлю машин швидкої допомоги Україні, повідомляє видання The Hill.
До колекції, про яку оголосили в четвер, входять худі Freedom and Fear (Свобода та страх) за 90 доларів, футболки за 45 доларів і літографія Зеленського за 50 доларів, які створив фронтмен і співак U2.
Ілюстрація Зеленського з написом над головою «Вибір між свободою і страхом» вперше з’явилася на червневій обкладинці The Atlantic.
Колекція, опублікована на веб-сайті U2, є результатом співпраці з UNITED24, українською урядовою платформою збору коштів, яку Зеленський запустив минулого року. Весь чистий прибуток, отриманий від продажу товарів U2, буде спрямований на закупівлю машин швидкої допомоги.
Благодійна діяльність гурту U2 розпочалася більше ніж через рік після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
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Підтримка України в результаті саміту НАТО посилиться – речник Держдепу
НАТО посилить свою підтримку України в результаті саміту країн альянсу, що має відбутися 11-12 липня у столиці Литві, заявив речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу для журналістів у четвер. Він наголосив, що військова і безпекова допомога, передусім зі США, надходить в Україну постійно і посилиться в результаті саміту.
"По-перше, я думаю, що ви побачите відчутну підтримку НАТО для України в результаті саміту, і ця підтримка включатиме підтримку США", – сказав речник Державного департаменту.
Він нагадав, що лише два дні тому США оголосили про додаткові 500 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, яка має допомогти українському контрнаступу, що триває.
Відповідаючи на запитання журналіста, Міллер також наголосив, що США не змінили свою позицію щодо того, що американські війська не будуть надіслані в Україну.
"І друге, що я хотів би повторити, це те, що президент дуже чітко дав зрозуміти, що війська США не будуть на території України", – сказав Міллер.
Як повідомляв Голос Америки, виступаючи в Брюсселі раніше у четвер, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найбільш нагальним завданням на тлі подій в Росії є підтримати Україну. Він відзначив, що спроба бунту бойовиків ПВК "Вагнер" виявила "тріщини й розбрат" в Росії.
Столтенберг наголосив, що для НАТО важливо допомогти Україні, зробити так, щоб Україна "превалювала як суверенна незалежна держава в Європі". Частиною цієї допомоги він назвав навчання українських пілотів на літаках F-16, яку почали деякі європейські країни.
Україна наполягає, що на саміті у Вільнюсі вона має отримати чіткий сигнал про те, як вона зможе стати членом НАТО. Дискусії щодо питання членства тривають серед членів альянсу – всі вони погодилися, що Україна стане членом НАТО, але не можуть домовитися про деталі цього процесу та можливу дату вступу.
Пріоритети саміту НАТО, гарантії безпеки для України та політика альянсу щодо літаків F-16 - посол Британії в НАТО про саміт у Вільнюсі
На саміті у Вільнюсі НАТО щодо України планує ухвалити рішення за трьома напрямками – надіслати сигнал підтримки України, практично підтримати Україну в короткій та довгій перспективі, а також посилити політичні відносини між НАТО та Україною, вказавши Україні шлях до потенційного членства. Про це розповів британський посол в НАТО Девід Кворрі під час дискусії в Центрі з міжнародних стратегічних досліджень
"Я думаю, що у Вільнюсі ми побачимо три аспекти щодо України. Один із яких стосуватиметься підкреслення зміцнення відносин між НАТО та Україною... Як сказав мій прем’єр-міністр, належне місце України – в НАТО. Тому ми хочемо підкреслити це, і, звичайно, ми повністю розуміємо прагнення України рухатися вперед у цьому напрямку. Але ми повинні бути реалістами щодо того, чого можна досягти в середині конфлікту. Ми хочемо надіслати сильний позитивний сигнал".
Другий напрямок, за його словами, стосуватиметься "поглиблення практичної підтримки України з боку НАТО".
"Це матиме справді важливу складову щодо розбудови українських довготермінових можливостей та оперативної сумісності з НАТО", уточнив дипломат.
Третій елемент передбачатиме "посилення політичних відносин між НАТО та Україною".
"Сподіваємось, ми розпочнемо перше засідання Ради НАТО-Україна у Вільнюсі. Цей формат відрізняється від поточних зустрічей, які ми маємо. Це значно наблизить Україну до альянсу. Це дає їм інший рівень взаємодії з Альянсом, і це означає, що вони сидітимуть за столом нарівні з усіма іншими союзниками НАТО, допомагаючи формувати порядок денний і розширювати співпрацю. Тож, гадаю, це буде великий пакет", - заявив посол Великобританії в альянсі.
Кворрі запевнив, що НАТО рішуче в підтримці України "стільки, скільки буде потрібно".
Загалом вільнюський саміт НАТО має низку пріоритетів, - розповів британський дипломат. Крім України, важливі питання альянсу – укріплення політики стримування та оборотни НАТО, завершення вступу Швеції до НАТО, продовжити зміни в альянсі, викликані російською агресією, а також – протистояння іншим глобальним викликам, як то впливу Китаю.
Важливим питання обговорення Кворрі називає "план дій з виробництва оборонної продукції" в країнах Заходу.
"Це безумовно один із наших найвищих пріоритетів для Вільнюського саміту, і ми сподіваємося, що у Вільнюсі ми досягнемо згоди щодо нового плану дій з виробництва оборонної продукції. НАТО має встановити стандарти, а союзники мають дотримуватися цих стандартів", - наголосив Кворрі.
За його словами, НАТО має збільшити інвестиції в оборону та поповнити власні запаси. Не лише, щоб оновити обладнання, яке надіслали в Україні, але й щоб бути готовими до потенційно нових криз.
"Альянс дійсно доклав надзвичайних зусиль, щоб дати Україні інструменти, необхідні для виконання цієї роботи. Це сталося коштом запасів Альянсу, ми надали велику кількість обладнання. Якщо чесно, ми всі засвоюємо важкі уроки щодо необхідності збільшення інвестицій в оборону, а також для посилення оборонно-промислового потенціалу в Альянсі, тому що ми бачимо, чекаючи вперед, що ситуація з безпекою в євроатлантичному регіоні, на жаль, навряд чи значно покращиться найближчими роками. Нам потрібно бути готовими до складнішого та конкурентного світу. Ми повинні мати засоби стримування і, якщо необхідно, захисту", - зазначив посол Великобританії в НАТО.
На питання, чи країни НАТО готові пришвидшити надсилання в Україні винищувачів четвертого покоління F-16, посол заявив, що від саміту не варто чекати новин на цю тему.
Девід Кворрі: "Я не впевнений, що на саміті у Вільнюсі буде якесь нове оголошення щодо F-16. Ми рішуче вітаємо рішення окремих союзників взяти участь у цьому. Ми, як Сполучене Королівство, допомагаємо з підготовкою пілотів винищувачів, бо очевидно, у нас самих немає F-16. Нам всім хотілося б, щоб це рухалося швидше, але треба визнати, що формування бойових авіаційних сил – це неймовірно складна операція, оснащена складним логістичним хвостом, навчання пілотів займає місяці, підготовка до постачання та підтримки такого спорядження. Це серйозна довгострокова робота".
У питання надання Україні гарантій безпеки, Кворрі визнав, що дискусії на цю тему досі тривають, і узгодженої позиції поки немає.
"Ми зацікавлені в тому, щоб засвідчити нашу відданість довгостроковим відносинам з Україною, тому що вони, ймовірно, зіткнуться зі складною ситуацією з безпекою, на жаль, в осяжному майбутньому. Ми хочемо дивитися за межі поточного конфлікту в майбутнє, де, як ми сподіваємося, Україна приєднається до НАТО, як ми можемо гарантувати майбутню підтримку безпеки. Зараз ведуться розмови з українцями між різними столицями. На цьому етапі я не можу передбачити, але найближчими днями ми можемо дізнатися більше про точну форму всього цього. Це дуже важливий напрямок роботи", - заявив посол Великобританії Девід Кворрі.
Британський дипломат зауважив, що країни НАТО, і Британія зокрема, зацікавлені допомагати Україні в довгостроковій перспективі, щоб посилити її оборонний потенціал та пришвидшити перехід ЗСУ на стандарти Альянсу.
"Важливий напрямок роботи НАТО над комплексним пакетом допомоги полягає в тому, щоб продумати, що Україні знадобиться з часом, як вона продовжує відходити від обладнання Варшавського договору до оперативної сумісності з НАТО, як ми можемо об'єднати Україну й НАТО, з точки зору майбутніх викликів безпеки, як ми можемо тренуватися разом у якийсь момент у майбутньому. Тому важливо, щоб у нас була довгострокова перспектива",- розповів Кворрі.
"Перемога української армії відповідає національним інтересам США і всього вільного світу", – Майк Пенс, колишній віце-президент США. Відео
"Ми маємо переконатися, що ми надаємо українським військовим те, що їм потрібно для відсічі та перемоги тут над російською агресією", – колишній віце-президент США, республіканець Майк Пенс
"Усе що ми насправді маємо - це стримування"- конгресмени США про ядерну загрозу РФ
“Насправді, усе що ми маємо - це стримування. Ви не можете запобігти вчинкам божевільного, але ви можете дати зрозуміти ціну його дій”Дон Бейкон, конгресмен-республіканець
За словами законодавців запобігти ядерній атаці РФ можна чітко окресливши наслідки таких вчинків. Водночас, передбачити сценарій розвитку подій у разі такого кроку дуже важко, наголошують конгресмени та експерти. Однак, якою би страшною не була загроза, піддаватися на ядерний шантаж Росії, не варто, підсумовують політики США з якими спілкувалась журналістка Української служби Голосу Америки, Катерина Лісунова.
ЧИ МОЖЛИВО ЗАПОБІГТИ ЯДЕРНІЙ ЗАГРОЗІ?
Головним важелем стримування ядерної загрози РФ є наявність ядерної зброї у Західних держав, вважає конгресмен-республіканець від штату Небраска, Дон Бейкон. За його словами США, Британія та Франція повинні переконатися, що їхні ядерні можливості завжди напоготові.
"Насправді, усе, що ми маємо, - це стримування. Не можна запобігти вчинкам божевільного, але можна дати йому зрозуміти ціну його дій. І Америка має дуже потужну систему стримування - у нас 400 міжконтинентальних балістичних ракет, у нас є атомні підводні човни, у нас є бомбардувальники. Так само Британія має можливості ядерного удару та Франція. Тож Путін знає: якщо він зробить щось подібне, то ми маємо потужну силу стримування, за спиною", - розповів Бейкон в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки.
Авжеж, зараз ця загроза постійно існує. Але я думаю, що наслідки настільки серйозні, що ми до цього не дійдемоМайк Лоулер, конгресмен-республіканець
За словами Бреда Шнайдера, конгресмена-демократа від штату Іллінойс, щоб запобігти ядерній трагедії, США та союзники повинні чітко артикулювати Кремлю, що використання будь-якого типу ядерної зброї є неприйнятним.
"Ми повинні переконатися, що у нас ніколи не буде ядерної війни, чи то в Європі, чи будь-де в світі. Україна має захистити себе та перемогти це незаконне вторгнення, водночас ми маємо захистити світ від ядерної зброї та уникнути ядерної війни. Ми повинні переконатися, що США та союзники абсолютно чітко дають зрозуміти РФ та будь-кому іншому, що використання будь-якого типу ядерної зброї є неприйнятним", - заявив Шнайдер в інтерв’ю Голосу Америки.
Конгресмен-республіканець від штату Нью-Йорк, Майк Лоулер вважає, що наслідки ймовірного використання ядерної зброї настільки серйозні, що до цього справа навряд чи дійде.
"Очевидно, що загроза застосування ядерної зброї у цій війні є абсолютно неприйнятною для всіх сторін. І про це йшлося від самого початку цієї війни. Я думаю, що як усі наші союзники так і наші супротивники розуміють наслідки, до яких призвело б застосування Володимиром Путіним ядерної зброї. Авжеж, зараз ця загроза постійно існує. Але я думаю, що наслідки настільки серйозні, що я сподіваюся, що ми до цього не дійдемо", - сказав Лоулер Голосу Америки.
ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ?
Якщо Росія вдасться до ядерної зброї у війні проти України, це відкриє скриньку Пандори для самих росіянДжеррі Конноллі, конгресмен-демократ
Передбачити сценарій розвитку подій у разі ядерного удару дуже важко, наголошують конгресмени. "Це відкриє скриньку жахів Пандори для світу та для самої Росії", - стверджує законодавець-демократ, Джеррі Конноллі.
"Якщо Росія вдасться до використання будь-якої ядерної зброї у війні проти України, я вважаю, що це відкриє скриньку Пандори для самих росіян. І, відверто кажучи, якщо Росія це зробить - може статися усе що завгодно - і це стосується як США, так і країн НАТО і власне, російської території. Володимиру Путіну та російським військовим краще кілька разів подумати щодо ядерної зброї та її використання та бути уважнішими до власної риторики, не кажучи вже про їхні дії", - ділиться своїми оцінками із Голосом Америки конгресмен Конноллі від штату Вірджинія.
Якщо й існує якась червона лінія, то це вона. Це однозначно призведе до прямої участі НАТОБілл Кітінг, конгресмен-демократ
За словами конгресмена-демократа від штату Массачусетс, Білла Кітінга, - втрата підтримки держав, які досі лояльні до Кремля, є одним із ризиків для Москви, щодо використання ядерної зброї.
"Очевидно, якщо й існує якась справжня червона лінія, то це вона. На мою думку, це однозначно призведе до прямої участі НАТО, більшої, ніж зараз. Я не думаю, що це межа, яку Путіну хотів би перетнути. Він також втратить міжнародну підтримку. Зокрема нещодавно із візитом до Вашингтона приїздив прем’єр-міністр Індії, на мою думку, це одна з країн, прихильність якої Путін одразу втратить, якщо вдасться до такого кроку. Отже, це зашкодить йому економічно або зашкодить його здатності вести цю війну. Також, це призведе до більш прямої участі інших держав", - заявив Голосу Америки конгресмен Кітінг.
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон каже, що не впевнений, якою саме буде відповідь Західних держав на ймовірний ядерний удар РФ, але переконаний, що "це буде дуже серйозно". Також, за словами Бейкона, підтримка України залишиться незмінною за будь-яких умов.
"Я не впевнений, якою буде відповідь і не хочу виголошувати теорії. Але це буде щось дуже серйозне. У такому випадку Росія стала би першою країною з 1945 року, яка застосувала ядерну зброю. І давайте будемо відвертими, що не Україна вторглася на територію РФ, це Росія вторглась в Україну. І росіяни будуть використовувати ядерну зброю для нападу, а не для захисту. Єдиним злочином України є те, що вони є сусідами з Росією. І що вони розвивалися у Західному напрямку, хотіли бути частиною Євросоюзу, мати вільні вибори, мати рівність перед законом. Саме це було ціллю українців, - каже Бейкон і додає, - ми все одно продовжимо допомагати Україні. Насправді я вважаю, що Україна набагато сильніша, ніж ми це визнаємо. І навіть у такому випадку росіяни недооцінюють рішучість українців, які намагаються зберегти свою спадщину, свою культуру, свою мову".
Нагадаємо, що 22-го червня сенатори демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем представили резолюцію, яка має відповісти на загрози російської ядерної зброї. Резолюція закликає розглядати будь-який ядерний удар на Україну, або підрив ядерних об’єктів, як атаку на сусідні країни, які є членами НАТО і вимагає задіяти, у такому випадку, статтю 5-ту договору про Альянс.
"Резолюція розглядає використання будь-якої тактичної ядерної зброї РФ, Республікою Білорусь або їх посередниками, або знищення ядерного об’єкта та розповсюдження радіоактивних забруднень на території НАТО, що завдало би значної шкоди людському життю, - як напад на НАТО, що вимагає негайного реагування, включно з імплементуванням статті V Північноатлантичного договору", - йдеться в документі.
Наразі резолюцію лише презентували, вона має пройти розгляд у відповідних комітетах та бути проголосованою, як в Сенаті, так і в Палаті представників. І навіть у разі її остаточного погодження в Конгресі, формат резолюції не передбачає жодних дій від виконавчої гілки влади США. Окрім того, рішення щодо активації статті 5-ї договору НАТО має прийматися усіма країнами-членами, наголошує доцентка Лондонської школи економіки, Лорен Зукін.
"Ці ініціативи допомагають продемонструвати солідарність з Україною та підкреслюють важливість утримання від використання ядерної зброї та захисту атомних електростанцій, - це дві дуже важливі мети. Однак, якщо таке дійсно станеться, то подальші кроки вирішували би усі представники НАТО. Чи варто активувати протоколи колективної оборони НАТО, це рішення, яке не може прийняти одноосібно одна країна. Швидше за все, це буде спільний процес. І незрозуміло, чи дійсно аварія на атомній електростанції активізує ці протоколи. Це залежатиме від масштабів аварії, хто її спричинив та які збитки заподіяно", - пояснює Лорен Зукін журналістці Голосу Америки, Марії Прус.
ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ РФ
Водночас, як американські законодавці, так і експерти наголошують - важливо, щоб демократичний світ не піддавався на ядерний шантаж РФ. Так за словами, конгресмена-республіканця Дона Бейкона, Кремль вже і так використовує ядерну загрозу для досягнення цілей, тож США та країни-партнери не мають дозволяти Путіну продовжувати цей тиск.
"Авжеж нас хвилює, що він може спробувати застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Але ми не можемо дозволити хуліганам досягати свого погрозами. Зробивши це один раз, вони робитимуть це завжди. Ми вже бачили це з Гітлером у 1930-х роках. Не можна дозволяти комусь погрожувати та залякувати вас", - вважає республіканець з Небраски.
Також, за словами доцентки Лорен Зукін, має бути дуже збалансована межа між серйозним сприйняттям ядерних загроз і водночас відсутністю поступок, щодо України та інших важливих питань.
"Ми повинні реагувати на ці загрози так, ніби вони серйозні. Але в той же час ми не можемо допустити, щоб здавалося, що використання ядерної погрози аби тиснути на Україну чи інші західні держави, є успішним. Якщо країни НАТО будуть відступати кожного разу, коли хтось із російського уряду озвучує ядерну погрозу, то ми не зможемо розробляти ефективні політичні рішення", - пояснює експертка в інтерв’ю для української служби Голосу Америки.
До роботи над статтею долучилась Марія Прус.
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