Будь-хто може "перехопити гру" - в IRI прокоментували політичні настрої в Україні

Багато українських виборців ще не визначились, кого вони будуть підтримувати на парламентських виборах 2019 року і, чи будуть вони голосувати взагалі, про це свідчить опитування Міжнародного республіканського інституту США (IRI)

"Дані свідчать, що виборці загалом, ще не визначились стосовно 2019 ... Кількість тих, хто не визначився, з точки зору IRI, свідчить про справжню можливість для партій активно засвідчувати свою позиції, "потиснути руки" з новими виборцями, сформувати стратегію, донести її до громадян".

Так прокоментувала результати цьогорічного опитування, проведеного в Україні, експерт Міжнародного республіканського інституту США Кейті ЛаРок в інтерв’ю журналістці Української служби «Голосу Америки» Оксані Бедратенко.

"Замість засмучуватись нерішучістю виборців і їх підтримкою інших партій, я вважаю, що на цій стадії ситуація дуже конкурентна. Це справжня можливість для партій виявити себе. Гадаю, для цього є ще багато часу", - наголосила вона.

Деякі проєвропейські партії, можливо захочуть поєднати зусилля і об’єднатись у спільний фронт перед виборами

Коментуючи те, що партія "Батьківщина" стала лідером за рівнем підтримки респондентів в 11 з 24 опитуваних міст, ЛаРок відзначила: "Гадаю, "Батьківщина" добре себе почуває. Але будь-хто може перехопити цю гру в перегонах за перемогою. Якщо більш уважно подивитись на наші дані, то видно, що деякі проєвропейські партії, можливо захочуть поєднати зусилля і об’єднатись у спільний фронт перед виборами. Там, де є синергії їх платформ, вони можуть покращити результати опитувань. На даній стадії будь-хто може виграти".

На сході України настрої також змінюються, наголошує аналітик: "вперше за багато років ми бачимо плюралізм в цих регіонах. Це не одна домінуюча партія, а є вибір".

"Ці регіони, можливо, найбільше постраждали від конфлікту на сході Укрїани. Їх економіка зазнала значних втрат. Ці регіони сильно покладались на російські ринки. Їм потрібно пристосовуватись, тому думаю є великий негатив стосовно того, що відбувається в країні в цих регіонах, ніж, можливо, на заході України, чи в інших частинах країни", - наголосила експерт.

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