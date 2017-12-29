Через мороз у -10 в столиці США активовано надзвичайний план

Через очікуване похолодання до мінус 15-10 градусів за Цельсієм, в столиці США активовано "Надзвичайний план на випадок холоду".

Про це повідомила мер Вашингтону, округ Колумбія, Мюріель Баузер.

Бути на дворі в таку погоду - просто дуже холодно, вважають у мерії.

"Протягом надзвичайних холодів, надзвичайно важливо дбати про безпеку один одного. Зараз саме час дзвонити на гарячу лінію притулків, якщо Ви бачите, що хтось є безхатченком і знаходиться на вулиці, потурбуватись про сусідів, які, можливо, потребують Вашої допомоги", - йдеться в зверненні мера.

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