Якщо зірвуться поставки американського газу в Україну, виграє Росія - експерти

Американці тиснули на Україну, щоб створити сприятливіші умови для поставок газу із Сполучених Штатів. Про це йдеться у розслідуванні агентства АР. Згідно з його даними, Рік Перрі, міністр енергетики США, буцімто втручався у кадрову політику Нафтогазу, просуваючи своїх людей у керівництво української державної компанії.

Журналісти АР стверджують, що про це американський урядовець домовлявся із президентом Зеленським, коли приїздив на його інавгурацію.

В США скандал набирає обертів. Мовляв, оточення президента Трампа використовує політичні зв’язки у своїх бізнес-інтересах. А тим часом в Україні в ситуації не вбачають нічого скандального. Сам факт поставок американського газу в Україну крамоли не містить, кажуть експерти.

Ось що розповів Голосу Америки експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко:

Поставки зрідженого газу вигідні як українській стороні, так і американській



“Поставки зрідженого газу вигідні як українській стороні, так і американській. Україна на сьогодні сильно залежить від російського газу і в зв’язку із будівництвом проекту Північний потік-2 ми будемо мати певний дефіцит природного газу. Тому в бізнес ідеї я не бачу абсолютно ніякої корупційної складової.”

Експерт з енергетичних питань Михайло Гончар висловлює сумнів щодо деяких даних, про які йдеться у розслідуванні.

Аналітики наголошують - якщо внаслідок скандалу поставки американського зрідженого газу в Україну зірвуться, виграє тільки Росія. В цьому впевнений політолог Сергій Таран.

Скандал, який нині відбувається в США, дає Росії шанс для того, щоб знову все переграти



“Україна за останні п’ять років зробила дуже потужні кроки по створенню умов для енергетичної незалежності. Свого часу Росія постачала нам фактично всі енергоносії, газу. Але у відповідь вимагала політичних поступок. Скандал, який нині відбувається в США, дає Росії шанс для того, щоб знову все переграти. Будь-яка можливість поскандалити для Росії – це шанс. Ми не знаємо, про що саме говорили американські політики. Але ми точно розуміємо, що буде спроба Росії показати, що вони є надійним партнером, а США - ні.”

Нафтогаз України поки що не коментує ситуацію. Чи було неправомірне втручання? Чи мав місце тиск американців на Зеленського і Нафтогаз? Українські експерти кажуть – з’ясовувати це мають не в Україні, а в Сполучених Штатах.

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