Компанію «Модерна» та дослідника ремдесивіру критикують за оголошення своїх успіхів через прес-релізи, а не наукові публікації

У часи пандемії коронавірусу, великі очікування покладаються на наукові досягнення у розробці ліків проти COVID-19 а також вакцини для профілактики зараження. Однак все частіше оголошення про обнадійливі результати досліджень відбуваються шляхом видачі прес-релізів, а не публікації наукових статей.

Такий підхід шкодить довірі до медицини як науки, пише колишній професор Медичної школи Гарвардського університету Вільям Гейзелтін, який очолює аналітичний центр ACCESS Health International, в колонці для The Washington Post.

Керівник будь-якої компанії не може оголосити про прибуток компанії до офіційного оприлюднення її фінансової звітності, але прес-релізи без публікації даних можливі в медичній сфері, говорить дослідник.

Гейзелтін наводить приклад заяви компанії «Модерна» про обнадійливі результати випробування вакцини без публікації всіх даних дослідження. Біржова вартість компанії підскочила на мільярди доларів, що стало одним з основних факторів зростання індекса Доу Джонс в той день.

Національні інститути здоров‘я у США минулого місяця оголосили про те, що препарат ремдесивір мав позитивний вплив на хворих з помірними симптомами. Дані досліджень все ще не опубліковано, хоча минуло вже 20 днів з того часу, зауважує аналітик і вказує на публікацію іншого дослідження, де йдеться, що ремдесивір не мав істотного впливу на шанси пацієнтів вижити.

Дослідник також вказує на оголошення Оксфордського університету про обнадійливі результати випробування нової вакцини на мавпах, яке також передувало публікації даних. Однак дані дослідження опубліковані за декілька тижнів після повідомлень в пресі свідчили, що всі вакциновані мавпи заразились вірусом при зіткненні з ним, хоча кількість вірусу виявленого в легенях мавп зменшилась.

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