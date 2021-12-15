Китай пропагує власні вакцини по всьому світу, але критики вказують на їх меншу ефективність

COVID-19 було вперше виявлено в Китаї. Він же став першою країною, яка випустила вакцину проти хвороби. Нині Sinovac і Sinopharm — провідні виробники вакцин у Китаї, обидва виробляють схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я вакцини проти COVID-19. Дані вакцини є особливо затребуваними у країнах, що розвиваються.

Яка різниця між двома компаніями?

Sinovac є приватною компанією, а Sinopharm перебуває під державним управлінням. Вчені обох компаній використовують один і той самий метод для виробництва обох вакцин.

Як виготовляються традиційні вакцини?

Докторка Андреа Кокс, професорка Медичної школи Університету Джонса Гопкінса, яка фокусується на імунізації розповіла "Голосу Америки" про вакцини про спосіб створення китайських вакцин проти COVID-19. Кокс сказала, що вчені беруть певний тип бактерій — або в даному випадку вірус — і деактивують або вбивають їх. Потім вони вводять їх людям. Оскільки вірус мертвий, він не може нікого заразити. Потім, якщо вакцинована людина зазнає впливу живого вірусу, організм цієї людини розпізнає його та бореться з ним.

Чи ефективні ці вакцини?

За словами Кокса, китайські вакцини не настільки ефективні, як вакцини Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та Johnson & Johnson, тож у країнах, які мають доступ до інших вакцин, китайські - не є першим вибором. За даними ВООЗ, ефективність вакцини Sinovac становить приблизно 50%, тоді як ефективність Sinopharm вища – 78%. Для обох вакцин необхідні дві дози.

Вакцини часто змішують із ад’ювантом, нешкідливим інгредієнтом як-от солі алюмінію, щоб зробити їх більш ефективними. На своєму веб-сайті Центри контролю та профілактики захворювань США кажуть "алюміній є одним із найпоширеніших металів, що зустрічаються в природі та присутній у повітрі, їжі та воді", тому це не чужорідний чи небезпечний інгредієнт, хоча групи, які виступають проти вакцинації, стверджують, що це так. Наприклад, Sinovac використовує гідроксид алюмінію, інгредієнт, який також використовується для лікування розладу шлунка. Sinopharm також використовує ад’ювант у своїй вакцині.

Чи є у вакцин переваги?

Вакцини Sinovac і Sinopharm мають велику перевагу перед іншими вакцинами проти COVID-19: їх легко зберігати і вони потребують лише звичайного охолодження. Це великий плюс, коли йдеться про доставку вакцини від COVID-19 до районів, де можливості штучного охолодження майже немає, або вона повністю відсутнє.

«В ідеальному світі, — сказала Кокс, — вони були би нам не потрібні. Але на даний момент нам потрібен спосіб якнайшвидше та ефективно вакцинувати світ, і це може вимагати використання вакцин, які, як ми знаємо, не настільки хороші, але все ж кращі, ніж відсутність вакцинації».

Нові дані можуть вказувати на обмежену ефективність вакцин щодо нових штамів COVID-19.

Як повідомляє видання Bloomberg, дослідженя проведене в Університеті Гонконга вказує, що первинна вакцинація двома дозвами Sinovac не дає достатньої кількості антитіл проти штаму "Омікрон", для захисту від штаму знадобиться щеплення-підсилювач.

"Люди, які отримали дві дози вакцини Sinovac проти Covid не могли нейтралізувати штам "Омікрон". Незрозуміло поки, чи покращить захист третє щеплення, заявили дослідники", - пише про дані дослідження The New York Times.

Видання послалось також і на дослідження, які раніше вказали на недостатю ефективність вакцини Sinopharm.

Американський політолог Ян Бреммер вказав, що дані дослідження матимуть вплив на "дипломатію за допомогою вакцин", яку активно провадить Китай.

Журналіст Bloomberg Дерек Валлбанк назвав повідомлення "особливо поганими новинами для країн, що розвиваються, де вакцина Sinovac є однією із найбільш широко використовуваних".

Між тим інше оприлюднене днями дослідження вказує, що найсильніший захист від варіанту "Омікрон" дають вакцини Moderna, Pfizer. Слабкий захист дають вакцини AstraZeneca та Sinopharm. Натомість вакцини Sputnik та Johnson & Johnson не показали ефективності проти давного штаму.

Представники виробника російської вакцини заявили, що досліження аналізувало "нерепрезентативні" зразки вакцини, та пообіцяли за тиждень оприлюднити власне дослідження ефективності Sputnik проти штаму "Омікрон".

Що покладе край пандемії?

ВООЗ стверджує, що безпечні та ефективні вакцини – можуть радикально змінити ситуацію, але на даний момент і в найближчому майбутньому рекомендує продовжувати носити маски, часто мити рук, забезпечувати хорошу вентиляцію в приміщеннях, дотримуватись фізичної дистанції, уникати скупчення людей і, перш за все, за нагоди вакцинуватися будь-якою наявною вакциною.

«Найважливе значення має те, що найкращі вчені світу — я дійсно маю на увазі найкращі вчені світу — думають про те, як створити ефективні вакцини та доставити їх населенню світу», — сказав Кокс. «І чим більше даних ми отримаємо про ці вакцини, тим більше ми зможемо вибирати вакцини, які захищають найбільшу кількість населення світу».

Як каже ВООЗ: «Пандемію зупинять не вакцини, а вакцинація».

У статті використано матеріали "Голосу Америки", The New York Times, Bloomberg.

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