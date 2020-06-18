Сенатори США закликали Трампа протидіяти російській ПВК "Вагнер"

Сенатор-республіканець Марко Рубіо та сенатор-демократ Кріс Кунс представили резолюцію, яка закликає президента Трампа розробити план протидії ПВК «Вагнер», приватній організації військових контрактників, яка може належати російському олігарху Євгену Пригожину. «Вагнерівці» беруть участь у збройних конфліктах по всьому світу. За словами сенаторів організація представляє загрозу національній безпеці США.

«Коли Євгеній Пригожин, група Вагнера та інші пов’язані з ними організації висилають бойовиків для участі у війнах за кордоном, це загрожує міжнародній стабільності», - заявив Кунс. Сенатор наполягає, що ці суб'єкти проводять підривні кампанії по всьому світові, і США повинні відповісти на це.

Вперше бойовики «Вагнера» з’явились у Криму, де допомагали Кремлю незаконно окупувати півострів. Російський уряд відкидає свою причетність до цієї групи.

У 2018 році Міністерство юстиції США висунуло Пригожину звинувачення у фінансуванні "Агентства інтернет-досліджень" через участь у, як висловився Мін'юст США, «інформаційні війні проти США» під час президентських виборів 2016.

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