Ціна вейпів: залежність, рак та розлад психіки у підлітків

Е-цигарки розрекламували як безпечнішу для здоров’я альтернативу звичайному палінню тютюну, в процесі якого виробляються смола та окис вуглецю.

Нині вони є найрозповсюдженішою формою паління серед молоді, принаймні американської.

Начальник медичної служби США Вівек Мурті стверджує, що за данними національного дослідження з 2011-го по 2015-й роки кількість вейперів серед школярів середньої та старшої школи зросла на 900%.

Однак, е-цигарки також містять речовину нікотин. На фоні споживання нікотину у підлітків, мозок яких продовжує рости, більш вирогідними є розвиток залежності, розлади настрою, зниження контролю імпульсів у поведінці.

Дехто твердить, що е-цигарки відкривають шлях до інших тютюнових виробів, інші свідчення вказують, що вони можуть бути пов’язані зі словживанням алкоголю та сильніших наркотиків.

Виявлено також, що вторинний аерозоль, який виділяється в повітря під час вейпінгу, містить потенційно шкідливі хімічні речовини, які викликають рак.

У серпні FDA (Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і лікарських засобів США) вже обмежило продаж вейперів неповнолітнім до 18 років, але Мурті вважає, що необхідно приймати подальші дії. Мурті закликає включити вейпи до заборони на куріння цигарок у США, збільшити податки і ціни на них, а також регулювати маркетингову практику, яка в основному орієнтована на молодь.