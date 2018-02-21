Жити до 90 років і більше допоможуть щоденний алкоголь та зайві кіло - американські вчені

Щоденні фізичні вправи та наявність хоббі також зменшують ймовірність передчасної смерті - на 11% та 21% відповідно

Жити до 90 років і більше дещо допомагає щоденне споживання близько двох бокалів вина або пива та наявність кількох зайвих кілограмів ваги.

Такого висновку дійшли дослідники Інститут вад пам'яті та нейрологічних розладів при Каліфорнійському університеті ( UC Irvine Institute for Memory Impairments and Neurological Disorders (UCI MIND), які протягом понад 10 років досліджувала те, як щоденні звички осіб, яким за 90, впливають на їх здоров'я.

Як відзначає британське видання The Independent, загалом вченими було досліджено 1700 осіб. Як встановили дослідники, щоденне споживання алкоголю знижувало ймовірність передчасної смерті на 18%, наявність невеликої зайвої ваги - на 3%, щоденні фізичні вправи та наявність хоббі також зменшують ймовірність передчасної смерті - на 11% та 21% відповідно.

Дослідники підкреслюють, що надмірна вага допомагає прожити довше лише... з певного віку.

"Люди, які мали надмірну вагу у 70 років прожили довше, ніж особи з нормальною вагою, або ж вагою меншою за норму", - говорить сайт Інституту вад пам'яті та нейрологічних розладів при Каліфорнійському університеті.

Годі і говорити, що знахідки каліфорнійських вчених спантеличили і лікарів, і звичайних читачів.

"Алкоголь та довголіття. Ось тепер я заплутався. То що мені казати своїм пацієнтам?", - твітує один із спантеличених медиків.

"Люблю дослідження, які підтримують мої погляди", - пише американська журналістка у Facebook.

Між тим каліфорнійські вчені надали й інші спостереження щодо стану здоров'я осіб у досліджуваній віковій групі.

"Понад 40% людей віком у 90 та більше страждають від деменції, а майже 80% є інвалідами. Це стосується і чоловіків, і жінок", - говорить дослідження.

"Близько половини осіб з деменцією у віковій групі 90+ не мають мозкової нейропататлогії, яка б могла пояснити втрату ними здатності запам'ятовувати", - вказує дослідження.

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