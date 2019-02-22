Середня вартість авіаперельотів – найнижча в США за чверть століття

Середня вартість авіаперельотів у межах Сполучених Штатів досягла найнижчого рівня за понад 20 років з часу, як уряд почав відстежувати ціни в 1995 році.

Бюро статистики транспорту повідомило в четвер, що середня вартість авіаквитка становила 343 долари в третьому кварталі минулого року.

Проте дана цифра не враховує плату за додаткові послуги авіакомпаній – такі, як багаж, покращене місце або пришвидшене проходження черги.

Авіакомпанії отримують все більшу частку своїх доходів від цих зборів та угод із постачальниками кредитних карток, допомагаючи їм залишатися прибутковими.

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