Наступного тижня країни Заходу можуть оголосити про поставку важких танків для України - ЗМІ

Україна може отримати французькі легкі бойові танки AMX 10-RC впродовж наступних двох місяців, про це у п'ятницю заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Reuters.

Напередодні, у четвер, Лекорню у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Резніковим підтвердив підтримку України Францією.

Водночас британське видання The Guardian із посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що британський уряд вже підтримав рішення про надання Україні танків, і може оголосити про це наступного тижня, ймовірно в понеділок. Мова йде про 10 одиниць.

В українському уряді сподіваються, що рішення британського уряду підштовхне Німеччину надати Україні свої “Леопарди 2”, або принаймні дозволити іншим країнам реекспорт німецьких танків в Україну, пише видання Guardian.

Рішення про те, чи надсилати в Україну “Леопарди 2”, уряд Німеччини може прийняти вже наступного тижня, перед засіданням міжнародної координаційної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на два джерела, знайомі з обговоренням цього питання.

Міністри оборони майже 50 країн світу, як очікується, візьмуть участь у зустрічі у форматі “Рамштайн” 20 січня. За день до того запланована зустріч у Берліні міністрів оборони США та Німеччини Ллойда Остіна та Крістіне Ламбрехт.

Чи приєднаються США до “міжнародної коаліції” країн, які надсилатимуть Україні танки, рішення поки не ухвалене, заявив координатор стратегічної комунікації нацбезпеки США Джон Кірбі.

“Ми дуже ефективно надаємо (Україні - ред.) безпекову допомогу, яка змінюється із розвитком війни. Знаєте, два тижні тому ми говорили про системи ППО, зокрема Patriot, а сьогодні ми говоримо про бронетехніку і танки. Тому я не буду випереджати президента — і рішення, які він ухвалюватиме”, - заявив Джон Кірбі.

“Ми вдячні за підтримку, яку надають інші країни. Кожна з них робить це по-своєму, у тому розмірі, масштабі та темпі, які їм зручні. Це суверенні рішення, і ми їх поважаємо”, - додав він.

Кірбі нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні США вже виділили Україні допомогу розміром у 25 мільярдів доларів.

“Жодна інша країна не наблизилась до того, щоб надати таку безпекову допомогу, як ми. … Ми розуміємо їхні потреби та можливості, і надаємо ці можливості найкращим чином. І коли я кажу «ми», то маю на увазі не лише США. Я маю на увазі велике «ми». Іноді ці спроможності не надходитимуть зі США, іноді вони будуть надходити з інших країн. І можливо, це краще для українців. Або тому, що ці спроможності можуть надійти швидше, або тому, що це техніка, якою їм зручніше користуватися, і яка не потребуватиме стільки навчання, експлуатації й обслуговування. На це є багато причин — багато речей, які впливають на ці рішення”, - заявив координатор стратегічної комунікації нацбезпеки США Джон Кірбі.

Раніше Польща заявила про готовність надати Україні свої танки німецького виробництва "Леопард 2" у рамках міжнародної коаліції. Щоб це сталося, Берлін має дати дозвіл на це. Як повідомляв "Голос Америки", принаймні 10 країн могли б увійти в коаліцію постачальників танків «Леопард» Україні.