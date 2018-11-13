У США поліцейський застрелив чорношкірого охоронця, який перед цим затримав порушника і відібрав у нього пістолет

У штаті Іллінойс поліцейський, який прибув за викликом через постріли у місцевому барі, помилково застрелив чорношкірого охоронця бару, якому вдалося затримати одного із учасників інциденту. Про це повідомляє місцевий телеканал WGN NT.

Повідомляється, що охорона бару попросила групу чоловіків напідпитку залишити бар близько 4-ї ранку у неділю, після чого один із них повернувся із вогнепальною зброєю і відкрив вогонь. Охорона почала стріляти у відповідь, а 26-річний охоронець Джемел Роберсон затримав одного із учасників інциденту і силою утримував його на землі, приставивши пістолет до спини. Поліцейський, який прибув на місце події вистрілив у охоронця і вбив його.

Місцева поліція повідомила, що прибувши на виклик, поліцейські побачили озброєного чоловіка, у якого вистрілив один із поліцейських. Ведеться розслідування обставин загибелі охоронця та пригоди, через яку було викликано поліцію.

Повідомляється, що вбитий охоронець мав добру репутацію і планував стати правоохоронцем. Родина загиблого подала позов проти поліцейського, який вбив чоловіка та місцевої поліції. Як повідомляють місцеві ЗМІ, родина загиблого вбачає расову складову у загибелі Роберсона, бо поліцейський, який його застрелив був білим. У місцевій поліції не коментують етнічну приналежність поліцейського.

Трагедія вкотре привертає увагу до випадків упередженого ставлення правоохоронців до чорношкірих американців, представників меншин.

"Він був охоронцем і хотів приєднатись до поліції. Його вбили. Та сама поліція, яка побачила у ньому лише чорношкірого з пістолетом", - твітує один із коментаторів.

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