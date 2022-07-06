Війна Росії в Україні є головною темою порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ G20

Стаття є перекладом матеріалу англомовної редакції Голосу Америки. Оригінал можна прочитати тут.

Агресія Росії проти України займає важливе місце в порядку денному, оскільки держсекретар США Ентоні Блінкен зустрічається з іншими міністрами закордонних справ Групи 20 найбільших економік або G20 цього тижня на Балі, Індонезія.

Блінкен вирушив у середу на зустріч міністрів, де він також братиме участь у двосторонніх зустрічах із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

На порядку денному зустрічей вищих дипломатів США та Китаю — можлива співпраця щодо зміни клімату, глобальної охорони здоров’я, боротьби з наркотиками та ситуації в М’янмі, повідомив помічник держсекретаря США Деніел Крітенбрінк.

Сполучені Штати хочуть відповідально керувати своєю «гострою конкуренцією» з Китаєм, і існує необхідність встановити «огорожі», щоб уникнути ненавмисних конфліктів, сказав він журналістам під час телефонного брифінгу у вівторок.

За даними дипломатичних джерел, Блінкен матиме дві тривалі зустрічі з Ваном, причому перша зустріч, ймовірно, буде зосереджена на двосторонніх відносинах, а друга — на регіональних і міжнародних питаннях.

Після міністерської зустрічі G-20 Блінкен відправиться до Бангкока, де, як очікується, обговорить ситуацію в М'янмі, також відомої як Бірма.

Крітенбрінк сказав, що «тема Бірми займатиме важливе місце» як на зустрічах, так і на полях G-20 і в Бангкоку, додавши, що США продовжуватимуть «найрішучішим чином засуджувати військовий режим Бірми. жорстокі дії після державного перевороту, вбивство майже 2000 людей і переміщення понад 700 000 інших».

На вихідних Ван відвідав М'янму, це був його перший візит до країни з моменту захоплення влади минулого року.

Хоча Україна не є членом G-20, її міністра закордонних справ Дмитра Кулебу запросили на зустріч міністрів цього тижня після того, як Україна стала кандидатом у Європейський Союз. Кулеба зазначив, що завчасно узгодив позицію своєї країни з верховним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Борреллем.

«Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, і ми над цим працюємо», – написав Кулеба у твіттері.

За словами офіційних осіб США, війна Росії проти України спричинила глобальну економічну нестабільність, і Вашингтон не послабить тиск на Кремль, доки Росія не припинить свій військовий наступ.

Офіційної зустрічі між Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на Балі не заплановано. У США не виключають можливості виходу на знак протесту проти присутності Лаврова на G-20.

"[Я] не збираюся на цьому етапі говорити про хореографію, але ми очікуємо, що секретар може бути повноцінним і активним учасником, водночас залишаючись вірним іншій головній меті, а це той факт, що це не може бути бізнесом звичайна ситуація з Російською Федерацією", - заявив у вівторок речник Держдепу Нед Прайс.

Розкол G20 щодо російської війни

Участь Росії в заходах G20 створила напругу всередині групи, яка складається з країни Групи семи та інших великих економік, що розвиваються.

Багато членів, особливо в G7, засудили вторгнення Росії та підтримали серйозні економічні санкції. Однак країни-члени Китай та Індія утрималися від ухвалення різних резолюцій ООН і публічного засудження Росії.

Президент США Джо Байден заявив, що Росія не повинна залишатися членом G20, але Китай, Бразилія та Південна Африка заперечували проти виключення Росії з угруповання. Ці країни також є членами п’яти великих економік, що розвиваються, відомих як БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка) і вважають себе альтернативою світовому порядку під керівництвом США.

Деякі члени G20 кажуть, що розбіжності, посилені війною Росії в Україні, не повинні затьмарювати цьогорічну тему економічного відновлення після пандемії коронавірусу.

Індонезія, яка головує у Групі двадцяти, заявляє, що дотримується незалежної зовнішньої політики та не стає на бік світових держав. Небажання Індонезії виключити Путіна з саміту G20 відображає її бажання, щоб її не сприймали як таку, що обирає сторону.

«Оскільки світ оговтується від згубних наслідків пандемії, ми повинні співпрацювати та робити свій внесок у відновлення економіки», — сказав Голосу Америки у вівторок Розан Перкаса Руслані, посол Індонезії в США. «Війна в Європі, безсумнівно, шкодить цій меті. G20 — це форум, де обговорюються основні економічні проблеми та вноситься значний внесок у їх вирішення».

Минулого тижня президент Індонезії Джоко Відодо став першим азіатським лідером, який відвідав Україну та Росію, після чого він сказав, що Путін погодився «надати гарантію безпеки для поставок продовольства та добрив як з Росії, так і з України» на тлі зростання занепокоєння через глобальну продовольчу кризу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно заявила німецькій телерадіокомпанії ZDF, що можлива присутність Путіна на саміті G20 у листопаді не повинна бути причиною для західних лідерів бойкотувати зустріч або «паралізувати всю G20».

«На мій погляд, G20 є надто важливою, також для країн, що розвиваються, щоб ми могли дозволити Путіну зламати цю організацію», - сказала вона.

За словами співшерпи G20 Даяна Тріансія Джані, на зустрічі міністрів цього тижня не буде опубліковано офіційний документ чи комюніке.

США та Китай

Зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Китаю буде їхньою першою особистою зустріччю після того, як головний дипломат США оприлюднив стратегію адміністрації Байдена, спрямовану на перемогу над супердержавою-суперницею.

У своєму тодішньому зауваженні Блінкен сказав, що США не прагнуть розмежуватися з Китаєм і що відносини між двома найбільшими економіками світу не є грою з нульовою сумою.

Протягом місяців високопоставлені чиновники Державного департаменту заявляли, що вони не бачили, щоб Китай надавав матеріальну підтримку Росії у її війні проти України, і вони попереджали про «наслідки», якщо це зробить уряд Пекіна.

Минулого тижня Міністерство торгівлі США додало п’ять компаній у Китаї до чорного списку торгівлі через нібито підтримку військової та оборонно-промислової бази Росії.

У США деякі законодавці-республіканці заявили, що дій адміністрації Байдена недостатньо.

«Слабка концепція «наслідків» адміністрації [Байдена] мало допоможе стримати постійну підтримку КПК [Комуністичної партії Китаю] військовим злочинів [президента Росії Володимира] Путіна», — сказав Майкл МакКол, конгресмен-республіканець 29 червня. Повинні бути "суттєві санкції щодо тих компаній-порушників", додав він.

За словами співшерпи G20 Даяна Тріансія Джані, за результатами зустрічі міністрів цього тижня не буде опубліковано офіційний документ чи комюніке.