Актуально
Війна Росії в Україні є головною темою порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ G20
Стаття є перекладом матеріалу англомовної редакції Голосу Америки. Оригінал можна прочитати тут.
Агресія Росії проти України займає важливе місце в порядку денному, оскільки держсекретар США Ентоні Блінкен зустрічається з іншими міністрами закордонних справ Групи 20 найбільших економік або G20 цього тижня на Балі, Індонезія.
Блінкен вирушив у середу на зустріч міністрів, де він також братиме участь у двосторонніх зустрічах із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.
На порядку денному зустрічей вищих дипломатів США та Китаю — можлива співпраця щодо зміни клімату, глобальної охорони здоров’я, боротьби з наркотиками та ситуації в М’янмі, повідомив помічник держсекретаря США Деніел Крітенбрінк.
Сполучені Штати хочуть відповідально керувати своєю «гострою конкуренцією» з Китаєм, і існує необхідність встановити «огорожі», щоб уникнути ненавмисних конфліктів, сказав він журналістам під час телефонного брифінгу у вівторок.
За даними дипломатичних джерел, Блінкен матиме дві тривалі зустрічі з Ваном, причому перша зустріч, ймовірно, буде зосереджена на двосторонніх відносинах, а друга — на регіональних і міжнародних питаннях.
Після міністерської зустрічі G-20 Блінкен відправиться до Бангкока, де, як очікується, обговорить ситуацію в М'янмі, також відомої як Бірма.
Крітенбрінк сказав, що «тема Бірми займатиме важливе місце» як на зустрічах, так і на полях G-20 і в Бангкоку, додавши, що США продовжуватимуть «найрішучішим чином засуджувати військовий режим Бірми. жорстокі дії після державного перевороту, вбивство майже 2000 людей і переміщення понад 700 000 інших».
На вихідних Ван відвідав М'янму, це був його перший візит до країни з моменту захоплення влади минулого року.
Хоча Україна не є членом G-20, її міністра закордонних справ Дмитра Кулебу запросили на зустріч міністрів цього тижня після того, як Україна стала кандидатом у Європейський Союз. Кулеба зазначив, що завчасно узгодив позицію своєї країни з верховним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Борреллем.
«Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС проти Росії, і ми над цим працюємо», – написав Кулеба у твіттері.
За словами офіційних осіб США, війна Росії проти України спричинила глобальну економічну нестабільність, і Вашингтон не послабить тиск на Кремль, доки Росія не припинить свій військовий наступ.
Офіційної зустрічі між Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на Балі не заплановано. У США не виключають можливості виходу на знак протесту проти присутності Лаврова на G-20.
"[Я] не збираюся на цьому етапі говорити про хореографію, але ми очікуємо, що секретар може бути повноцінним і активним учасником, водночас залишаючись вірним іншій головній меті, а це той факт, що це не може бути бізнесом звичайна ситуація з Російською Федерацією", - заявив у вівторок речник Держдепу Нед Прайс.
Розкол G20 щодо російської війни
Участь Росії в заходах G20 створила напругу всередині групи, яка складається з країни Групи семи та інших великих економік, що розвиваються.
Багато членів, особливо в G7, засудили вторгнення Росії та підтримали серйозні економічні санкції. Однак країни-члени Китай та Індія утрималися від ухвалення різних резолюцій ООН і публічного засудження Росії.
Президент США Джо Байден заявив, що Росія не повинна залишатися членом G20, але Китай, Бразилія та Південна Африка заперечували проти виключення Росії з угруповання. Ці країни також є членами п’яти великих економік, що розвиваються, відомих як БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка) і вважають себе альтернативою світовому порядку під керівництвом США.
Деякі члени G20 кажуть, що розбіжності, посилені війною Росії в Україні, не повинні затьмарювати цьогорічну тему економічного відновлення після пандемії коронавірусу.
Індонезія, яка головує у Групі двадцяти, заявляє, що дотримується незалежної зовнішньої політики та не стає на бік світових держав. Небажання Індонезії виключити Путіна з саміту G20 відображає її бажання, щоб її не сприймали як таку, що обирає сторону.
«Оскільки світ оговтується від згубних наслідків пандемії, ми повинні співпрацювати та робити свій внесок у відновлення економіки», — сказав Голосу Америки у вівторок Розан Перкаса Руслані, посол Індонезії в США. «Війна в Європі, безсумнівно, шкодить цій меті. G20 — це форум, де обговорюються основні економічні проблеми та вноситься значний внесок у їх вирішення».
Минулого тижня президент Індонезії Джоко Відодо став першим азіатським лідером, який відвідав Україну та Росію, після чого він сказав, що Путін погодився «надати гарантію безпеки для поставок продовольства та добрив як з Росії, так і з України» на тлі зростання занепокоєння через глобальну продовольчу кризу.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно заявила німецькій телерадіокомпанії ZDF, що можлива присутність Путіна на саміті G20 у листопаді не повинна бути причиною для західних лідерів бойкотувати зустріч або «паралізувати всю G20».
«На мій погляд, G20 є надто важливою, також для країн, що розвиваються, щоб ми могли дозволити Путіну зламати цю організацію», - сказала вона.
За словами співшерпи G20 Даяна Тріансія Джані, на зустрічі міністрів цього тижня не буде опубліковано офіційний документ чи комюніке.
США та Китай
Зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Китаю буде їхньою першою особистою зустріччю після того, як головний дипломат США оприлюднив стратегію адміністрації Байдена, спрямовану на перемогу над супердержавою-суперницею.
У своєму тодішньому зауваженні Блінкен сказав, що США не прагнуть розмежуватися з Китаєм і що відносини між двома найбільшими економіками світу не є грою з нульовою сумою.
Протягом місяців високопоставлені чиновники Державного департаменту заявляли, що вони не бачили, щоб Китай надавав матеріальну підтримку Росії у її війні проти України, і вони попереджали про «наслідки», якщо це зробить уряд Пекіна.
Минулого тижня Міністерство торгівлі США додало п’ять компаній у Китаї до чорного списку торгівлі через нібито підтримку військової та оборонно-промислової бази Росії.
У США деякі законодавці-республіканці заявили, що дій адміністрації Байдена недостатньо.
«Слабка концепція «наслідків» адміністрації [Байдена] мало допоможе стримати постійну підтримку КПК [Комуністичної партії Китаю] військовим злочинів [президента Росії Володимира] Путіна», — сказав Майкл МакКол, конгресмен-республіканець 29 червня. Повинні бути "суттєві санкції щодо тих компаній-порушників", додав він.
За словами співшерпи G20 Даяна Тріансія Джані, за результатами зустрічі міністрів цього тижня не буде опубліковано офіційний документ чи комюніке.
Всі новини дня
Блінкен закличе G20 тиснути на Росію, щоб відкрити морські шляхи
Держсекретар США Ентоні Блінкен цього тижня закликатиме членів «Групи 20» (G20) чинити тиск на Росію, щоб підтримати зусилля ООН щодо відкриття морських шляхів, заблокованих війною РФ проти України, і повторить попередження Китаю не підтримувати військові зусилля Москви.
Блінкен 6 липня летить до Азії на зустріч міністрів закордонних справ G20, що пройде на Балі 8 липня. Він має зустрітися зі своїм китайським колегою Ваном Ї, водночас зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим не очікують.
Рамін Толуї, помічник держсекретаря з питань економіки і бізнесу, повідомив, що питання енергетичної і продовольчої безпеки будуть серед основних тем майбутніх переговорів голів МЗС G20. «Країни G20 повинні притягнути Росію до відповідальності і наполягати на тому, щоб вона підтримувала зусилля ООН щодо відновлення морських шляхів для доставки зерна», – сказав він. – Незалежно від того, чи буде це на рівні G20, чи на рівні окремих країн G20, це важливий момент, який підкреслить міністр Блінкен».
Україна звинувачує Росію в крадіжці зерна під час повномасштабного вторгнення і блокуванні українських портів, що блокує вивезення зерна і сприяє глобальному дефіциту продовольства. Росія це заперечує.
Цього тижня Україна повідомила, що веде переговори з Туреччиною й ООН щодо гарантій експорту зерна. Раніше «Схеми» (проект «Радіо Свобода») показали масштаби, в яких Росія вивозить українське зерно з окупованих територій. За даними розслідувачів, упродовж травня Росія могла незаконно вивезти з окупованих нею територій України понад 180 тисяч тонн українського зерна вартістю понад два мільярди гривень.
Зокрема, у травні супутники Planet Labs неодноразово фіксували довгі колони зерновозів, що тяглися у бік окупованого Росією Криму. Далі зерно вантажать на судна у севастопольському у терміналі «Авліта».
Тільки за травень і початок червня за допомогою супутникових знімків Planet Labs «Схеми» нарахували прибуття до морського порту Севастополя щонайменше 12 вантажних суден.
Продукція, що вантажиться в порту Севастополя, належить Україні, наголошують у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Одне з суден, згідно з супутниковим знімком, після виходу із Севастополя було помічене у сирійському порту міста Латакія, де з нього розвантажували українське зерно.
Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура.
ООН підтвердила загибель 17 журналістів у війні РФ проти України
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ООН встановила загибель 17 журналістів і поранення ще 14 внаслідок бойових дій, повідомила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, виступаючи на Раді з прав людини ООН.
На засіданні обговорили доповідь моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
За даними ООН, серед загиблих та поранених журналістів – щонайменше п’ятеро жінок. Серед них – співробітниця Української служби Радіо Свобода Віра Гирич.
Крім того, моніторингова місія ООН зафіксувала сім випадків викрадення працівників ЗМІ на територіях, окупованих російськими військами. На початку березня на Херсонщині російські військові затримали журналіста, він провів в ув’язненні вісім днів, його близьким не повідомляли, де він перебуває, – пізніше його звільнили.
Також ООН підтвердила, що російська армія щонайменше двічі цілеспрямовано розстріляла автомобіль із журналістами. Журналісти намагалися виїхати з Ірпеня під Києвом на машині з білим прапором та написом PRESS.
Від початку повномасштабної війни станом на 4 липня ООН задокументувала загибель 4889 мирних українців, у тому числі 335 дітей. Свої будинки залишили вісім мільйонів жителів України. В ООН зазначають, що фактичні цифри можуть бути набагато вищими – робота з документації жертв російської агресії триває.
Наприкінці червня Україна подала позов до ЄСПЛ зі звинуваченням Росії у військовому вторгненні й нападі на мирне населення.
Кремль заперечує, що російські військові чинять злочини проти мирних жителів України, попри наявність численних доказів протилежного.
- Голос Америки
Саміт G20 буде можливістю сказати Росії, до чого призвело її «катастрофічне» вторгнення в Україну – Держдеп
Саміт країн «Групи 20», до якої входить Росія, буде можливістю сказати Росії, до яких наслідків призвело її «катастрофічне» вторгнення не лише в Україні, але і у світі, сказав речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс.
Реагуючи під час брифінгу у вівторок, 5 липня, на запитання про запрошення на зустріч міністрів закордонних справ G20 в Індонезії голови російської дипломатії Сергія Лаврова, речник Державного департаменту сказав, що це справа Індонезії, як країни, що приймає у себе цей міжнародний форум, запрошувати учасників, які є членами групи. Але це буде нагода сказати Росії, що «справи не можуть іти як завжди».
«Проведення зустрічі в рамках G20 буде можливістю для нас, для міжнародної спільноти, обговорити, що Росія та її вторгнення в Україну зробило – що воно зробило в сфері цін на енергетику та товари, що воно зробило з доступом до продуктів харчування. Я думаю, що протягом кількох днів цих зустрічей ви почуєте чимало членів «Групи 20», які висловлять своє засудження дій Російської Федерації», – сказав речник речник Держдепу.
Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні напередодні зустріч міністрів закордонних справ G20, що розпочнеться 7 і 8 липня на Балі, представник Державного департаменту сказав, що саміт G20 є важливим форумом, на якому обговорюються важливі міжнародні проблеми, «багато з яких виникли через дії Росії».
І зустріч міністрів, у якій «активну участь» планує брати державний секретар США Ентоні Блінкен, буде нагодою показати залучення міжнародної спільноти та її єдність – «потужний міжнародний консенсус у засудженні дій Російської Федерації та підтримці України», наголосив речник Держдепу.
Саміт «Групи 20», найбільш впливових економік світу, метою якого є координація дій із найважливіших питань, що впливають на світову економіку, планується на листопад 2022 року в Індонезії.
Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на саміт «Групи двадцяти» і висловив сподівання, що захід відбудеться без участі Росії.
Водночас президент Індонезії Джоко Відодо повідомив, що президент Росії Володимир Путін також погодився відвідати подію. Через можливу присутність президента Росії склад учасників саміту ще не відомий остаточно.
Формат участі Путіна у саміті теж не визначений. Помічник Путіна Юрій Ушаков 27 червня повідомив, що попередньо, російського президента запросили взяти участь особисто.
Президент Індонезії Джоко Відодо, який нещодавно побував в Україні, запропонував передати послання від президента України Володимира Зеленського російському лідеру Путіну. Мирні переговори між Москвою та Києвом заморожені.
До російського вторгнення Україна була одним із найбільших постачальників пшениці в Індонезію, але російська морська блокада зупинила експорт українських зернових через Чорне море, загрожуючи глобальною продовольчою кризою.
Президент Індонезії заявив, що він відданий боротьбі зі зростанням цін на продукти харчування та енергоносії після вторгнення Росії.
Чому прем'єрство Бориса Джонсона під загрозою?
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон опинився під новою хвилею тиску після того, як кілька провідних членів його кабінету демонстративно пішли у відставку, розкритикувавши керівника уряду.
Джонсон здобув широку прихильність багатьох українців після того, як Британія разом зі США почала однією з перших постачати зброю Україні для захисту від вторгнення Росії.
Допомога Україні має широку підтримку в Британії, і за це виступають усі парламентські партії та провідні політичні лідери.
Тому внутрішньополітичні зміни не призведуть до перегляду політики Лондона щодо Києва.
Борис Джонсон привернув багато уваги, відвідавши Київ вже двічі з часу відкритого російського вторгнення.
Але вдома він постійно зазнає гострої критики за те, що його опоненти називають схильністю ігнорувати, або порушувати правила і нечесно виправдовуватися за проступки.
Великим скандалом стало те, що Джонсон ухилявся від відповідальності за так звані вечірки працівників в урядовій будівлі на Давнінґ стріт 10 у розпал пандемії КОВІДу, коли оголошені урядом правила суворо забороняли будь-які зібрання.
Джонсон та багато урядовців були оштрафовані поліцією, і він сам був вимушений попросити пробачення.
Тепер новий скандал пов’язаний з тим, що Борис Джонсон призначив на важливу посаду особу, знаючи, що проти тої особи були висунуті серйозні звинувачення у негідних і можливо незаконних діях.
Урядовці, які подали у відставку 5 липня, зокрема міністр фінансів Ріші Сунак та міністр охорони здоров’я Саджід Джавід, заявили, що на їхню думку Джонсон не відповідає посаді.
У відставку пішли також кілька британських посадовців нижчого рангу.
Щораз більше голосів в урядовій Консервативній партії закликають до зміни керівника.
Тим часом опозиційна Лейбористська партія на тлі скандальних звинувачень закликає до проведення нових парламентських виборів, сподіваючись завдати поразки консерваторам і перебрати від них право формувати уряд.
Борис Джонсон, колишній журналіст, а згодом мер Лондона і міністр закордонних справ, 2019 року привів Консервативну партію до перемоги на виборах під гаслами втілення Брекзиту - виходу країни з Європейського Союзу.
Багатьом британцям подобалися його програмні гасла і стиль спілкування, який був переконливий навіть для тих виборців, які раніше зазвичай голосували за лівішу Лейбористську партію.
Але критики називали стиль його керівництва хаотичним.
Борису Джонсону доводиться відповідати на звинувачення у непослідовності і навіть в обманюванні та порушеннях на тлі погіршення стану економіки і зростання вартості життя для британців.
Останні опитування агентства YouGov виявило, що 69% британців висловлюються за його відставку.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum