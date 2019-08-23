Ідея повернення Росії до G7: Гра Макрона чи бажання Трампа?

Було б непогано, якби Росія була присутня за столом переговорів, адже багато часу під час зустрічі лідерів країн-членів Великої сімки витрачається на обговорення саме цієї країни. Таку думку у вівторок та середу озвучив президент США Дональд Трамп. Він додав, що Росію виключили тому, що Путін переграв Обаму, а пізніше вказав, що Путін здійснив спробу незаконної анексії Криму за президентства Барака Обами. Трамп не згадав про реальні причини припинення членства Росії в цій організації.

На думку дослідника Атлантичної ради Марка Сімаковського, дипломатичні зусилля Макрона могли бути спробою вплинути на Росію

Швидка реакція лідерів G7

Не має підстав говорити про повернення Росії у Велику сімку, відповів британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

«Враховуючи, що трапилося у Солсбері, враховуючи використання хімічної зброї на британській землі, враховуючи триваючу нестабільність, громадянську війну, війну в Україні, але також в багатьох інших місцях, я маю сказати, що я погоджуюсь із канцлером Німеччини Анґелою Меркель в тому, що не має підстав розглядати повернення Росії у Велику сімку», - заявив Джонсон під час спільної прес-конференції з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель.

Німеччина була першою країною-членом Великої сімки, яка відкинула ідею Трампа. У заяві уряду нагадується, що Росія була виключена з клубу після анексії Криму, як порушниця міжнародного права і дестабілізуючий фактор для східної України.

Макрон виклав деякі умови, виконання яких необхідне до повернення Росії в G-8

Меркель заявила, що наразі не було досягнуто достатнього прогресу, «аби сказати, що причини 2014-го року не є більше чинними». Якщо ситуація зміниться, сказала вона, тоді вона і подивіться, чи готові до цього кроку.

У четвер у телефонній розмові Борис Джонсон і прем’єр-міністр Канади Джастин Трюдо завірили президента Володимира Зеленського, що на саміті Великої сімки у Франції будуть відстоювати позицію неможливості відновлення членства РФ у G7, доки Росія продовжує агресію проти України.

Чого намагався досягнути Емануель Макрон?

У вівторок ввечері під час телефонної розмови із президентом Трампом, президент Франції Емануель Макрон, повідомляє CNN, запропонував запросити Росію взяти участь у саміті країн Великої сімки наступного року. Обидва лідери, повідомляє джерело CNN, не обговорювали поступки, які має зробити Росія, аби бути запрошеною на саміт, і домовилися, що Трамп підніме це питання під час зустрічі з іншими лідерами країн Великої сімки у Франції. Білий дім відмовив "Голосу Америки" у проханні надати деталі цієї розмови.

У понеділок Макрон піднімав цю тему під час зустрічі із російським президентом Володимиром Путіним. Він сказав, що розв’язання ситуації із анексією Криму могло б стати «чарівною паличкою», яка б повернула Росію до Великої сімки.

А вже у середу ввечері, після того як Дональд Трамп озвучив цю ідею, а у ЗМІ з’явилася інформація про причетність Макрона до її просування, французький лідер жорстко заперечив можливість повернення Росії в G7 без виконання серйозних умов.

З передумовами, чи ні – Росії просто не місце в цьому елітному клубі, вважає інший дослідник Метью Ґудман

«Я думаю, що кажучи, що Росія може повернути до столу переговорів без виконання будь-яких умов, була б проявом слабкості з боку G7. Це було б стратегічною помилкою і кричущою несправедливістю», - сказав він під час спілкування з пресою.

Також він додав, що має обережний оптимізм, що у наступні тижні буде виконано умови для проведення саміту між Україною, Росією, Францією та Німеччиною для досягнення домовленості про закінчення війни в Україні.

«Ми можемо просуватися уперед в обміні полоненими. Я мав довгу розмову про це із Володимиром Путіним і він до цього готовий. Ми можемо просуватися щодо Донбасу, його демілітаризації. Виглядає, що президенти (Росії і України) готові рухатися вперед».

Деякі чиновники Білого дому вважають, що Макрон розіграв Трампа, аби змусити його публічно заявити про своє бажання повернення Росії до Великої сімки, повідомляє CNN.

Натомість, на думку дослідника Атлантичної ради Марка Сімаковського, дипломатичні зусилля Макрона могли бути спробою вплинути на Росію.

«Очевидно, Франція дуже задіяна і бере участь у Мінському процесі, із залученням інших партнерів у Нормандському форматі, для розв’язання конфлікту в Україні. Я вважаю, що заяви Макрона є намаганням підштовхнути Російську Федерацію на шляху до позитивних зрушень у досягненні миру в Україні. Макрон виклав деякі умови, виконання яких необхідне до повернення Росії до G-8».

Але те, як це пролунало у виконанні Дональда Трампа, надіслало небезпечний сигнал, вважає він.

«Я думаю, що заяви президента збігаються з його спробами поступово повернути Росію в міжнародне співтовариство без жодних передумов. І я думаю, що контрпродуктивно і небезпечно надсилати Росії сигнал про те, що її можна запросити назад до клубу шанованих міжнародних гравців в той час, як вона продовжує окупацію не лише Криму, а й східної України. Президент не зміг окреслити ці умови, що, на мою думку, говорить Путіну, що він може продовжувати окупувати Україну і дестабілізувати, а Захід і США просто забудуть про російські злочини».

Реакція на пропозицію Трампа у США

У заявах американських політиків, зокрема учасника виборчих перегонів Джозефа Байдена, та експертів, значній критиці було піддано пояснення Дональда Трампа про те, чому Росію виключили із Великої вісімки. «Це не тому, що Путін переграв Обаму, а тому, що Росія анексувала Крим. До того ж це рішення не одного Обами, а консенсус всіх лідерів країн-членів Великої сімки», - лунало протягом двох днів в американських мас- та соціальних медіа.

У росіян є багато майданчиків – ООН, ОБСЕ, двосторонні відносини зі США, Францією та іншими. Якщо вони хочуть з нами говорити, вони можуть це робити.

Дослідник Інституту Кеннана Вільям Гілл в інтерв’ю "Голосу Америки" вказує на те, що причини, чому Росію треба повернути, озвучені Дональдом Трампом – мовляв, про неї багато говорять, а вона не присутня за столом переговорів – теж є безпідставними.

«У росіян є багато майданчиків – ООН, ОБСЕ, двосторонні відносини зі США, Францією та іншими. Якщо вони хочуть з нами говорити, вони можуть це робити. Їм не потрібна Велика сімка, і Великій сімці вони не потрібні. Це група найбільших демократичних країн із ринковою економікою. Росія зараз не є ані демократичною країною, ані країною із великою ринковою економікою. Повернення Росії і створення Великої вісімки – поганий сигнал і це послабить велику вісімку», - сказав він.

З передумовами, чи ні – Росії просто не місце в цьому елітному клубі, вважає інший дослідник Метью Ґудман.

«Я думаю, що Росія була дестабілізуючою силою у Великій сімці. Велика сімка хороша тим, що з часу заснування і протягом більшої частини її існування, вона була групою розвинутих демократій і ці країни мали чи мають спільні цінності. Росія дуже відмінна країна з відмінним підходом та ідеологією. Я не бачу, як залучення Росії до цієї групи приведе до більшого прогресу на глобальному порядку денному», - сказав "Голосу Америки" віце-президент Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Ще у понеділок, коли цю тему підняв Макрон, президент Росії Володимир Путін дав зрозуміти, що вони нібито і не проти повернутися, але так, щоб сильно хотіли, то – ні.

Велика сімка хороша тим, що з часу заснування і протягом більшої частини її існування, вона була групою розвинутих демократій і ці країни мали чи мають спільні цінності.

«Як можна повернутися до участі в тому, чого не існує? "Сьогодні це" Сімка". Що стосується можливого формату в рамках восьми держав - ми ніколи ні від чого не відмовляємося"», - сказав він.

Про своє бажання повернути Росію до Великої сімки Дональд Трамп заявляє не вперше. Подібна ідея пролунала і напередодні попереднього саміту Великої сімки у Канаді.

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