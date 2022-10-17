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США і Велика Британія посилять співпрацю щодо санкційного тиску на РФ за її війну в Україні
Сполучені Штати та Великобританія домовились про посилення співпраці щодо санкцій щодо Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Про це у спільній заяві повідомили голови фінансових відомств обох країн.
Обмін досвідом між офісами означає об'єднання зусиль для протистояння пріоритетним викликам, зокрема, кіберзагрозам, зловживанням віртуальними статками, при цьому "переконуючись у тому, що наші санкції не запобігають гуманітарному обміну та допомозі", - йдеться у прес-релізі керівниці Офісу з контролю над іноземними активами Міністерства фінансів США Андреа Гакі та голови Управління з імплементації фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії Джайлза Томсона.
Цього року разом із союзниками та партнерами Сполучені Штати та Сполучене Королівство змусили Росію заплатити безпрецедентну ціну у відповідь на неспровоковану війну Кремля проти України, повідомляють фінансові відомства.
"Завдяки зусиллям урядів, промисловості та інших зацікавлених сторін, які перебувають на передовій упровадження цих санкцій, ми знаємо, що ці зусилля мають суттєвий вплив на російську економіку. Путін і сам визнав «проблеми та труднощі», спричинені санкціями, і ми мали значний вплив на військово-промисловий комплекс Росії та її здатність вести несправедливу війну", - мовиться у заяві.
"З часом ми очікуємо побачити переваги нашої співпраці не лише щодо санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну, але й щодо спільних санкцій проти інших режимів", - йдеться у заяві. - "Наші спільні цінності та спільна роль у світовій фінансовій системі роблять наше партнерство неймовірно потужним. Із тим, як ми розпочинаємо цю нову главу, ми, звісно, продовжуватимемо шукати та вітати можливості для тісної співпраці з додатковими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб гарантувати, що санкції зробили якомога повніший внесок у політичні цілі, яких вони прагнуть досягти".
У Кремлі санкції Заходу за війну в Україні називають "безпрецедентними" та "суворими", а у вересні за офіційними даними інфляція в Росії склала 13,7%.
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У США назвали ганебними атаки Росії на Київ - і пообіцяли продовжувати військову підтримку України. Відео
У США назвали ганебними ранкові атаки Росії на Київ іранськими дронами - і пообіцяли продовжувати військову підтримку України, в тому числі засобами протиповітряної оборони.
- Голос Америки
У США та ЄС обговорюють, як відреагувати на продаж Іраном дронів Росії для нападу на Україну
Білий дім враховуватиме використання Росією смертоносних безпілотників під час ухвалення своїх майбутніх рішень та планування щодо допомоги Україні. Про це з посиланням на джерела в Адміністрації президента пише видання CNN.
Йдеться, зокрема, про ухвалення рішень щодо надання Україні систем протиповітряної оборони, що є найбільшою потребою Києва на даному етапі війни, - повідомив журналістам CNN високопосадовець в американському уряді.
Офіційні особи США ще у серпні заявляли, що Іран надав Росії першу партію таких безпілотників.
17 жовтня російські війська вдарили по Києву дронами Герань-2. Українська влада переконана, що ці безпілотники є так званими дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.
Країни ЄС - за санкції щодо Ірану
Низка міністрів закордонних справ Європейського Союзу перед нарадою в Люксембурзі у понеділок закликали запровадити додаткові санкції щодо Ірану через передачу Тегераном безпілотників Росії.
Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод засудив обстріли Києва. "Те, що ми бачимо зараз: іранські безпілотники використовуються, очевидно, для нападу на центр Києва, це жорстокість", – сказав він. Данський міністр додав, що Європейський Союз повинен зробити "конкретні кроки" у відповідь.
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що будь-яке використання іранських дронів у російській війні в Україні - це ескалація. "Дрони-камікадзе, які ми зараз бачимо в Україні, – це ескалація", - заявив він і додав, що надання РФ озброєння прирівнюватиметься до активної підтримки Москви у її повномасштабному вторгненні.
Міністр закордонних справ Литви Едгарс Рінкевичс закликав надати Україні більше можливостей для повітряної оборони та запровадити нові санкції проти Ірану через продаж дронів Росії. "Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. ЄС має запровадити санкції проти Ірану за надання Росії дронів", – написав у Twitter литовський міністр.
Голова польського МЗС Збігнев Рау заявив, що у ЄС існує консенсус щодо того, що проти Тегерана потрібно накласти додаткові санкції, якщо розслідування підтвердить, що для атак на українські міста використовувались іранські дрони, пише Reuters.
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що санкції "потрібно опрацювати негайно", - повідомляє Reuters. Санкції, за його словами, діють як стримуючий фактор, щоб показати, що "це має наслідки".
Франція та Німеччина, також підтримали необхідність запровадження нових санкцій щодо Ірану, у зв'язку з постачанням безпілотників росіянам. Обидві ці країни є сторонами ядерної угоди з Іраном з 2015 року, то ж передачу безпілотників можуть розглядати як порушення резолюції Ради Безпеки ООН.
Раніше ЄС узгодив окремий пакет санкцій, що включав замороження активів і заборону на подорожі для групи чиновників через придушення у Тегерані протестів.
Україна просить пришвидшити поставки систем ППО
У понеділок, 17 жовтня, Україна закликала Європейський Союз покарати Іран санкціями за постачання Росії смертоносних безпілотників.
Під час засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі глава МЗС України Дмитро Кулеба, звертаючись до колег віртуально із бомбосховища, закликав Євросоюз запровадити нові санкції проти Ірану, який постачає Росії безпілотники для нападу на Україну.
"Я, мабуть, перший міністр закордонних справ, який звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища через сирену повітряної тривоги. Просив більше ППО та постачання боєприпасів. Закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників. 9-й пакет санкцій ЄС проти Росії має бути сильним", – написав Кулеба у Twitter у понеділок.
Президент України Володимир Зеленський назвав понеділкові обстріли терором проти мирного населення і заявив, що ворогу не вдасться зламати українців.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак закликав союзників якомога швидше надати Україні системи ППО. "Нам потрібно більше систем ППО і якомога швидше. В нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога", - сказав Єрмак.
Міністр оборони України Олексій Резніков у твітері звернувся до союзників України у світі, щоб вони допомогли відбити атаки російських ракет та іранських безпілотників.
«Росія та Іран об'єдналися, щоб ширити терор і смерть. «Шахед-136» — лише один із їхніх інструментів, поряд із «Калібром», «Іскандером», ракетами «Х», безпілотниками «Моджахер-6», «Фатех-110», «Золфагар». Демократії та найсвітліші уми світу повинні об’єднатися, щоб відбити ці атаки та перемогти зло», – написав міністр оборони України у твіті.
Попри свідчення, що атаки були здійснені на цивільну інфраструктуру та мирне населення, у Кремлі заявили про "завдання ударів по об'єктах воєнного управління та системи енергетики України".
Іран заперечує продаж безпілотників Росії
Іран офіційно заперечив постачання Росії безпілотників для нападу на Україну.
Речник МЗС Ірану Насер Канаані під час щотижневої прес-конференції у понеділок заявив, що Іран "не надавав зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни".
"Опубліковані новини про те, що Іран надає Росії безпілотники, мають політичні амбіції, і їх поширюють західні джерела. Ми не надавали зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни", — заявив Канаані.
- Голос Америки
Білий дім вважає "ексалацією" останній російський напад на Київ
Адміністрація Байдена "суворо засуджує" російський напад на Україну за допомогою дронів у понеділок та вважає його "ескалацією". Про це під час прес-конференції у Білому домі заявила речниця адміністрації Джо Байдена Карін Жан-П’єр.
"Нещодавня ескалація, Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні ракетні удари Росії, які продовжують демонструвати жорстокість Путіна", – сказала речниця Білого дому.
Вона зазначила, що адміністрація підтримує щоденний контакт з українськими офіційними особами, відповідаючи на їхні потреби в обороні.
Жан-П’єр нагадала, що минулого тижня Cполучені Штати пообіцяли Україні 725 мільйонів доларів військової допомоги, яку було затверджено після масованих ракетних атак Росії по цивільному населенню України.
Також Жан-П’єр сказала, що міністри оборони понад 50 країн, які зібралися на запрошення міністра оборони США Ллойда Остіна минулого тижня, узгодили новий пакет допомоги Україні, включно зі засобами протиповітряної оборони.
У понеділок 17 жовтня російські війська вдарили по Києву дронами-камікадзе (російська назва Герань-2). За даними української сторони, це безпілотники Shahed-136 іранського виробництва.
Влада Ірану запевняє, що не надсилає дронів у Росію.
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