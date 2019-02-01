В IRI розповіли чому у США існує великий інтерес до спостереження за українськими виборами

Прийдешні президентські та парламентські вибори в Україні є ключовими для визначення майбутньої орієнтації країни, переконаний директор Міжнародного республіканського інституту США з питань Євразії Стівен Нікс.

"Кожного разу, коли йдеться про загальнодержавні вибори в Україні, ми говоримо, що це найбільш важливі вибори в історії України і кожного разу ми праві", - наголосив Нікс в інтерв'ю журналістці Української служби "Голосу Америки" Оксані Бедратенко.

Міжнародний республіканський інститут наразі збирає команду міжнародних спостерігачів на вибори в Україні, і з заповненням місць проблем немає, відзначає Нікс.

"Існує великий інтерес до спостережень за виборами в Україні, тому ми не маємо проблем з заповненням місць. Людей це цікавить, бо вони розуміють що стоїть на кону і чітко знають, щоб Україні продовжити йти проєвропейським курсом, то треба обрати проєвропейського президента і проєвропейський парламент. Тому ці виборами є ключовими для майбутньої орієнтації України", - наголосив експерт.

Росія намагатиметься зробити все від зривів та плутанини у день виборів, щоб посіяти сумніви у правдивості результатів виборів аж до кібернападів на бази даних Центральної виборчої комісії, баз даних політичних партій і нападів через соцмедіа протягом виборів. Все, щоб посіяти страх, недовіру і розгубленість під час виборчого процесу в Україні

Міжнародні спостерігачі від IRI проводитимуть довгострокове та короткострокове спостереження.

"Наші довгострокові спостерігачі прибудуть до України за два місяці до дня виборів. Вони будуть спостерігати і звітувати про те, що відбувається під час кампанії. На додаток до цього, ми привеземо масштабну міжнародну делегацію спостерігачів, які спостерігатимуть у день виборів", - пояснює Нікс.

Саме в день виборів українцям варто очікувати значних провокацій від Росії, наголошує він.

"Ми вважаємо, що Росія намагатиметься зробити все від зривів та плутанини у день виборів, щоб посіяти сумніви у правдивості результатів виборів аж до кібернападів на бази даних Центральної виборчої комісії, баз даних політичних партій і нападів через соцмедіа протягом виборів. Все щоб посіяти страх, недовіру і розгубленість під час виборчого процесу в Україні", - наголошує Нікс.

"На нашу особисту думку, Росія намагатиметься зробити все що може, щоб зашкодити цим виборам. Очевидно, початкові цілі Росії в Україні провалились. А саме, вони не змогли військовим чином окупувати і створити Новоросію. Попри цей провал, Росія все ж намагається утримати вплив в Україні. Вона, і це дуже чітко видно, хочуть привести до влади проросійського президента та проросійський парламент", - додає аналітик.

Міжнародний республіканський інститут нещодавно оголосив результати масштабного опитування виборчих настроїв в Україні.

Картина виборчих вподобань в Україні швидко змінюється, а президентські та парламентські вибори дуже конкурентні, стверджує Нікс на основі даних дослідження.

"Цифри показують деякі справді видатні речей. По-перше є величезна зацікавленість з боку населення України у виборах, в участі у них. 74% українців говорять, що прийдуть на голосування на виборах. Це дуже високий показник", - зауважив він.

Великий інтерес українців – це добре для демократії, зауважує експерт. "Хочеться, щоб люди приходили голосувати", - наголосив він.

Молодь все ще менше налаштована на участь у виборах, ніж старше покоління і це характерно для пострадянського простору, відзначає дослідник.

"IRI дуже тісно співпрацює з політичними партіями в Україні і не лише в Україні, щоб підняти роль молоді, долучити молодь більше до політики. Дані свідчать, що в Україні, як і в багатьох країнах пострадянського простору, молоді виборці віком від 18 до 35 з найменшою імовірністю беруть участь у виборах. В цій сфері нам всім треба більше працювати, однак. Це факт, щоб бути конкурентними партії мають більше приваблювати молодих виборців, якщо будуть життєздатні політичні партії в майбутньому України", - говорить Нікс.

Майже 20% не визначилось на цих виборах. Ці виборці відіграють ключову роль в результатах виборів

В першому турі одного переможця на виборах не буде, свідчать дані опитувань.

"Дані свідчать, що вибори дуже конкурентні. Однозначного лідера немає і є багато тих, хто не визначився. Майже 20% не визначилось на цих виборах. Ці виборці відіграють ключову роль в результатах виборів", - вважає Нікс.

Сиутація розвивається динамічно і підтримка кандидатів може змінитись.

"Треба усвідомлювати, що ці дані – це певний зріз настроїв України в грудні ... Тому там не враховані події, що відбулись в січні і, чесно кажучи, томос та релігійні питання можуть значно вплинути на кампанію, а ми не маємо даних про це", - говорить Нікс.

"На тепер наші дані показують, що ключові питання, які вплинуть на рішення виборців – це війна на Донбасі та економіка: робочі місця, зарплати, пенсії та корупція. Це три основні питання, однак, питання релігії може стати новим дуже важливим фактором як на виборах 23 березня, так і в другому турі. Наші дані чітко свідчать, що вибори найбільш імовірно завершаться другим туром між двома кандидатами", - додає експерт.

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