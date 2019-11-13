Верховна Рада розглядає законопроекти про ринок землі

Верховна Рада розпочала розгляд законопроектів про ринок землі. Це суперечливе питання спричинило конфлікт у парламенті. Депутати від партії "Слуга народу" заблокували трибуну, щоб опоненти не змогли зашкодити голосуванню за "земельні" законопроекти. Опозиційні партії здебільшого виступили із критикою пропонованих ініціатив. У партії "Європейська солідарність" заявили, що загалом підтримують запровадження в країні ринку землі, проте мають претензії до законопроектів, які розглядаються. Мовляв, вони "не мають нічого спільного зі створенням прозорого ринку землі "

Ще більш критично налаштовані до запропонованих парламентською більшістю законопроектів у фракції партії "Батьківщина". Її лідер Юлія Тимошенко, виступаючи з парламентської трибуни, закликала зняти суперечливе питання з порядку денного.

В партії "Опозиційна платформа-за життя" вважають неприпустимим продаж землі сільгосппризначення.

Запровадження ринку землі в Україні підтримав Європейський союз. "ЄС підтримує плани уряду відкрити ринок землі, який буде базуватися на принципах верховенства права, сталого розвитку, прозорості та справедливості. "Дрібні фермерські господарства повинні мати пріоритет, запобіжні механізми мають гарантувати надмірну концентрацію земель в руках одного власника", - йдеться у повідомленні, поширеному представництвом ЄС в Україні.

Президент Володимир Зеленський цього тижня звернувся до громадян з приводу запровадження в Україні ринку землі. Він назвав цей крок необхідним. Щоб усунути суперечності, глава держави запропонував винести на всеукраїнський референдум пропозицію надати іноземним громадянам права купувати та продавати землі сільгосппризначення.

Із заявами на підтримку створення в Україні відкритого і прозорого ринку земель сільгосппризначення неодноразово виступали і асоціації, які об'єднують підприємців аграрного сектору.