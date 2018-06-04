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Новий італійський уряд обіцяє перетворити табори іммігрантів на депортаційні центри

Новопризначений міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, лідер крайньоправої партії “Ліга".

Міністр внутрішніх справ затвердженого у п'ятницю італійського уряду Маттео Сальвіні заявив, що іммігранти в тій країні повинні “приготуватися пакувати валізи”.

Наміри депортувати з Італії сотні тисяч мігрантів, багато з яких потрапляють в країну, перетинаючи Середземне море з півночі Африки, були серед головних виборчих обіцянок Сальвіні, лідера крайньоправої партії “Ліга” (відомої раніше як “Північна ліга”).

...мігранти застрягли в Італії. Така ситуація не лише несправедлива, але й фінансово важка...
Джордж Сорос в газеті Corierre Della Sera

Сальвіні заявив у неділю, що ужорсточення політики щодо мігрантів також “буде рятувати життя людей” на тлі повідомлень, що лише за минулі вихідні понад півсотні мігрантів утопилися в Середземному морі, намагаючись дістатися до Європи.

Щороку близько ста тисяч мігрантів опиняються на італійській території, і багато з них намагаються просуватися в інші країни Європейського Союзу.

Але так звані “Дублінські правила” передбачають, що прохачі притулку у Євросоюзі, повинні подавати заяви не в тій країні, де вони хочуть опинитися, а там, де вони перетнули перший кордон ЄС.

Італійські лідери раніше неодноразово скаржилися, що Європа не надає достатньої підтримки Італії, яка внаслідок свого розташування була змушена з 2013 року прийняти 700 000 мігрантів.

Маттео Сальвіні перебував у неділю на Сицилії - одному з південних італійських островів, де переважно висаджуються мігранти та біженці.

“Досить Сицилії бути табором біженців Європи. Я не буду бездіяльним у той час, коли люди висаджуються одні за іншими… Нам потрібні депортаційні центри”, - заявив міністр у місті Катанія.

Критики кажуть, що методи, якими крайньоправі пропонують вирішити міграційну кризу, не вирішують проблем, а лише загострюють страждання людей.

У вівторок Сальвіні братиме участь в нараді міністрів нвутрішніх справ ЄС у Люксембурзі, де так звані “Дублінські правила” знову можуть стати провідною темою дискусій.

Американський фінансист Джордж Сорос, який опинився у центрі суперечок щодо міграції у Європі, написав у статті в італійській газеті Corierre Della Sera, що європейські правила лягли “несправедливим тягарем на Італію”.

“З вересня 2015 року Франція та Австрія закрили свої кордони і врятовані мігранти застрягли в Італії. Така ситуація не лише несправедлива, але й фінансово важка, у той час як Італія економічно відстає від більшості інших європейських країн. Це стало головною причиною успіхів зокрема “Північної ліги” на нещодавніх виборах”, - пише Сорос.

Пожертви Джорджа Сороса на допомогу неурядовим організаціям, які допомагають мігрантам, стали одними з причин його конфлікту з урядом прем’єр-міністра Віктора Орбана в Угорщині.

Міжнародна організація з міграції (агенція ООН) минулого тижня повідомила, що за перші 147 днів 2018-го року до Європи морем дісталися 30 300 мігрантів та біженців.

Це наполовину менше, ніж за аналогічний період минулого року. Також за даними організації за цей рік 655 мігрантів загинули у морі.

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