Весілля принца Гаррі і Меґан Маркл відбудеться в травні в Віндзорському замку

Про заручини британського принца і американської актриси стало відомо 27 листопада





Вінчання 33-річного принца Уельського Гаррі та 36-річної американської актриси Меґан Маркл пройде в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку в травні наступного року.



«Її Величність Королева дала дозвіл на проведення вінчання в каплиці. Весілля оплатить королівська родина», - заявила прес-служба палацу, додавши, що додаткові подробиці про церемонію будуть уточнені пізніше.



Пара офіційно оголосила про заручини в понеділок, після чого постала перед фотографами на території Кенсінґтонського палацу. Заручини відбулися в Лондоні раніше в цьому місяці.



Маркл найбільш відома роллю в телесеріалі «Форс-мажори» (Suits).

Принц і актриса вперше з'явилися разом на публіці у вересні, на спортивному змаганні для поранених ветеранів «Ігри нескорених» (Invictus Games) в Торонто.

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