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USAID «допомагає Україні нагодувати світ» завдяки зерновій угоді – Пауер
Понад 200 тисяч тонн українського зерна було вивезено через Чорне море до найбідніших країн світу за допомогою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Агентство, яке відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам, закупило українське зерно і «допомагає Україні нагодувати світ», заявила керівниця агентства Саманта Пауер.
За її словами, це стало можливо завдяки міжнародній угоді, що розблокувала українські порти. Про це вона написала у своєму твіті.
«Завдяки угоді, яка дозволяє експортувати українське зерно через Чорне море, понад 206 тис. метричних тонн зерна попрямували до Ефіопії, Кенії, Сомалі, Судану та Ємену. USAID підтримує як сільськогосподарське виробництво, так і експорт, допомагаючи Україні нагодувати світ», – мовиться у твіті представниці американського урядового агентства, який поширило і посольство США у Києві.
Наприкінці липня Україна та Росія за посередництва ООН та Туреччини досягли угоди про відновлення експорту зерна. За даними координатора ООН з питань Чорноморської зернової ініціативи Аміра Абдулли, станом на 13 вересня від початку дії угоди було загалом здійснено 129 рейсів, завантажених майже трьома млн тонн зерна.
Дія угоди розрахована на 120 днів, але, за його словами, Туреччина, яку підтримує ООН, налаштована її продовжити.
Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія може загальмувати дію угоди. Він звинуватив Захід у тому, що той «обманув» Росію, та що зерно, замість того, щоб вивозитися до бідних країн, нібито вивозиться до Євросоюзу, який скористався угодою на шкоду країн, що розвиваються.
Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі у відповідь заявив, що угода працює і «має очікуваний ефект».
За словами Кірбі, Всесвітня продовольча програма ООН, за допомогою США, які виділили на неї додаткові 68 мільйонів доларів, закупила два кораблі пшениці, призначені для Ємену і країн Сомалійського півострова.
У середу, 7 вересня, Всесвітня продовольча програма ООН повідомила, що до Ефіопії прибула перша партія зерна з України, яка було закуплена в рамках Чорноморської зернової ініціативи.
У 2021 році Всесвітня продовольча програма ООН розподілила по всьому світу 4,4 млн. тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.
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«Наївно думати, що мирна угода близько». Генсек ООН розповів, про що говорив з Путіним
Під час прес-конференції у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розповів, про що говорив із президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова відбулася того ж дня, у середу, 14 вересня, телефоном.
У результаті переговорів генсек зробив висновок, що мирної угоди між Росією та Україною, на яку вона розпочала широкомасштабний наступ 24 лютого, найближчим часом досягнуто не буде.
«Було б наївно думати, що можливість укладення мирної угоди близько. Я готовий надати допомогу, але в мене немає ілюзій, що на даний момент шанси на мир мінімальні. На даний момент. Очевидно, я продовжую свої контакти з обома сторонами і сподіваюся, що одного дня можна буде перейти на вищий рівень обговорення», - сказав він.
Щодо української сторони, сказав Гутерріш, останнього разу він спілкувався із президентом Володимиром Зеленським під час свого візиту до України місяць тому, але підтримує регулярний контакт із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
За його словами, значна частина сьогоднішньої розмови з Путіним була присвячена питанню експорту російського аміаку, який є ключовим інгредієнтом у виробництві нітратних добрив. Обговорювались можливості постачання Чорним морем, відповідно до методології Спільного координаційного комітету.
«Ми обговорили перешкоди, які все ще існують у зв’язку із експортом російського продовольства та добрив. Маю сказати, що зараз у світі драматична ситуація з добривами. Ми ризикуємо отримати ринкову кризу. У нас є новини з різних куточків світу, де посівні площі набагато менші, ніж у попередньому циклі, а це означає, що ми ризикуємо отримати в 2022 році (2023 – ред.) реальну нестачу їжі», - сказав він.
США та ЄС неодноразово відкидали звинувачення Кремля в тому, що санкції, буцімто, перешкоджають торгівлі російським добривом. "Санкції Америки, дозвольте мені повторити, не поширюються на експорт продуктів харчування та добрив і крапка", - сказала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до Африки минулого місяця.
Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, дипломати ООН ведуть переговори з Києвом та Москвою про роботу аміачного трубопроводу з Росії через Україну до Чорного моря (між Тол'ятті і Одесою).
Також, за словами Гутерріша, вони обговорили прибуття Місії ООН до Оленівки, табору для військовополонених на окупованій території Донбасу, де наприкінці липня було вбито понад 53 українських військовополонених, поранення отримали від 75 до 130 осіб.
«Вона зможе поїхати; з російської сторони не буде жодних перешкод, щоб вона вирушила тим шляхом, який би ми не вибрали – і це дуже важливий аспект», - сказав Гутерріш.
Наприкінці липня Генсек ООН оголосив, що місію очолить 70-літній колишній бразильський дивізійний генерал Карлос Альберту душ Сантуш Круз, але ООН досі не отримала доступу до колонії в Оленівці.
Крім цього, розповів Гутерріш, він обговорив із Путіним ситуацію із військовополоненими загалом, ситуацію навколо ЗАЕС, та інші актуальні питання.
На офіційному сайті Кремля поки що не представили прес-релізу щодо розмови Путіна з Гутеррішим.
Як виявляти порушників нафтових санкцій проти Росії, роз'яснив перевізникам уряд США
Міністерство фінансів США видало роз'яснення для морських перевізників про те, як виявляти порушників санкційного режиму і не дозволити Росії отримувати надприбутки від продажу нафти.
Країни "Групи Семи", ЄС та США з 5 грудня планують заборонити надавати послуги транспортування морських поставок російської нафти, якщо ціна на неї перевищуватиме певну межу. Відповідна заборона для російських нафтопродуктів вступить в силу 3 лютого. Про введення такої "цінової стелі" заявили міністри фінансів країн G7 на початку місяця.
"Цінова стеля", за задумом, дозволить обмежити надходження уряду Росії від продажу нафти, після війни, яку та розв'язала в Україні, але одночасно і збережуть надійні поставки російської нафти на світовий ринок і зменшать ціни на енергоресурси.
У новому роз'ясненні Мінфін США рекомендує морським перевізникам дивитись на 6 факторів, які можуть свідчити, що Росія намагається постачати нафту в обхід таких санкцій.
- Оманливі практики, такі як маніпулювання системами автоматичної ідентифікації кораблів, підробка документів, тощо.
- Відмова, або небажання розкривати інформацію щодо ціни.
- Незвично гарні умови оплати, або наполягання на застосуванні непрозорих чи заплутаних механізмів оплати.
- Свідчення маніпуляції документами, такі як розбіжності в типі вантажу, вазі тощо;
-Робота новостворених компаній чи посередників, зазвичай, зареєстрованих у високоризикових юрисдикціях.
-Незвичні шяхи поставок.
Росія, вважають в Міністерстві фінансів США, не зможе швидко пристосуватись до заборони, і будь-які збої в поставках стануть дуже витратними для РФ, адже вона не має достатніх нафтосховищ, а через санкції не матиме доступу до відповідного устаткування, що дозволяє регулювати видобуток нафти, пише компанія Lesology.
США та Велика Британія повністю заборонили поставки російської нафти, ЄС планує це зробити в грудні, однак Індія, Китай та Туреччина наростили імпорт нафти з Росії.
Міжнародна енергетична асоціація пргонозує, що ембарго ЄС на російську нафту, доставлену морем, що вводиться з 5 грудня, зменшить попит на нафту, а заборона ЄС на морські перевезення російської нафти до тих країн, які не виконують обмеження пропоновані G7, призведе до переведення нафти на інші ринки.
Таким чином, в другій половині року, прогнозують аналітики, на ринку нафти буде надлишок пропозиції, а в наступному році - ринок збалансується.
Латвія заморозила російські активи на 80 мільйонів євро – голова Комісії з фінансів
Вартість активів, заморожених у банках Латвії через санкції проти Росії, оцінюється в близько 80 мільйонів євро – про це заявила голова Комісії з фінансів та капіталу Санта Пургайле в ефірі каналу TV3 13 вересня, передають місцеві медіа.
За її словами, 80 мільйонів євро – це позначка, на якій зупинився фінансовий сектор. За останні кілька місяців особливих змін у цих цифрах не спостерігалося.
«Ми бачимо збільшення відтоку грошей до країн на кшталт Казахстану, Узбекистану, Туреччини. Відтак ми пильно аналізуємо дані, вимагаючи пояснень і роблячи висновки», – сказала Пургайле, висловивши переконання, що всі, хто намагається обійти санкції, рано чи пізно будуть викриті.
За словами голови Комісії, в Латвії встановлено шістьох людей, які безпосередньо підпадають під санкції, та 35 юридичних осіб, які безпосередньо не включені до санкційних списків, але встановлено, що права власності чи контролю за ними належать підсанкційним особам, відтак активи та цінні папери цих компаній заморожено.
Пургайле припускає, що ця цифра навряд чи відчутно зросте, якщо санкції не будуть розширені.
Захід після початку повномасштабного вторгнення Росії до України почав заморожувати російські активи під своєю юрисдикцією.
Український уряд 5 серпня затвердив рішення про передачу на користь держави низки російських активів. Йдеться про майно, яке належить російській державі, активи, які належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, а також активи російських банків. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пропонується конфіскація 903 російських об’єктів – конфісковані активи конвертуватимуться в кошти на оборону та відновлення України.
Як в Кремлі реагують на воєнну поразку, чи загрожує Росії розпад і чи застосує Путін ядерну зброю, обговорюють на Заході
Кремль визнав поразку в Харківській області, але прагне відвести від Путіна відповідальність за це, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
В ISW вказують - посадовці та пропагандисти РФ тепер змінили свою тактику "перебільшення чи фабрикування" російських успіхів і почали активно обговорювати причини поразки в Харківській області. Вони звинувачують у провалі не Путіна, а військових радників. В російському парламенті обговорюють законопроект, який, ймовірно, буде прийнято в грудні, і який доволить розсилати повістки поштою і зобов'яже тих, хто їх не отримав, приходити у військомати. Про загальну мобілізацію в законопроекті не йдеться, зауважують аналітики і висловлюють сумніви в здатності російського Міністерства оборони її провести.
Також аналітики зазначили, що поразка в Харківській області створила паніку серед росіян на окупованих українських територіях. Вони наводять дані української розвідки про те, що російські посадовці в Криму закликають родини переїжджати до Росії, а співробітники ФСБ продають свої квартири.
Британське міноборони вказує на спроби Росії залучити поставки зброї з таких підсанкційних країн, як Іран та Північна Корея. Також, втрата Росією іранського дрона "Шахед 136" поблизу лінії фронту біля Куп'янська вказує на те, що РФ намагається використати ці дрони для тактичних цілей, а не для пострілів вглиб території України, які здатні проводити такі БПЛА.
Втрату довіри до російського війська поряд з економічними та демографічними факторами може спонукати до розпаду Росії, говорить колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес в статті для Telegraph. "Якщо ми не зможемо підготуватись [до розпаду Росії], як не змогли підготуватись до розпаду Радянського Союзу, це створить надзвичайну нестабільність для нашої геополітики", - попереджає він.
Під тиском поразок Путін може зробити щось радикальне, і навіть застосувати ядерну зброю, застерігає низка аналітиків на Заході. Генерал США (у відст) Кевін Раян, експерт Гарвардського університету, в коментарі Insider каже - якщо Росія прийме до свого складу регіони Донецької та Луганської областей, це може означати для Росії, що бойові дії точаться на її території, і це відкриє шлях для загальної мобілізації, а також поставить питання про застосування ядерної зброї. "Зброя НАТО буде стріляти всередині Росії і, що важливіше, російська держава буде під атакою, а ми знаємо, що це "червона лінія" для застосування ядерної зброї".
Подібним занепокоєнням в інтерв'ю ВВС, пише Newseek, поділилась і колишня заступниця генсека НАТО Роз Готемоллер. Вона вказала, що не очікує використання Путіним міжконтинентальних ракет, але припускає, що той зробить "один удар через Чорне море, або вдарить по українському військовому об'єкту".
Колишній радник з нацбезпеки США Джон Болтон також припустив в інтерв'ю британському LBC, що через "катастрофічні поразки" ймовірність використання ядерної зброї Росією зростає.
Професор університету Джорджа Вашингтона Роберт Оттунг заявив Insider, що Путін не буде застосовувати ядерну зброю, навіть якщо "втратить все в Україні", через страх дій у відповідь. Аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос сказав виданню, що Путін, ймовірно, зможе залишитись при владі і попри поразки в Україні, і висловив переконання, що "за зачиненими дверима Захід пообіцяв Кремлю вжити відповідних дій, якщо так безпрецедентно буде застосовуватись така зброя".
Автори статті закликають не піддаватись на російський ядерний шантаж. Коментуючи заяву радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана, озвучену на Аспенському безпековому форумі цього місяця, про те, що США хочуть уникнути "Третьої світової війни", аналітики вказали, що ядерне стримування все ще діє і Росії вигідно погрожувати ядерною зброєю, але не застосовувати її.
Як писав "Голос Америки", минулого місяця 17 відомих американських експертів в статті для The Hill закликали президента США Джо Байдена різко збільшити допомогу Україні, щоб підтримати контрнаступ і не піддаватись на ядерний шантаж Путіна.
Якщо ядерний шантаж Росії спрацює з Україною, йдеться в статті, Путін зможе використати його і щодо країн НАТО.
"Якщо ми дозволимо Путіну залякати нас не давати зброю, необхідну Україні, щоб зупинити російський ревізіонізм, що станеться, якщо він розмахуватиме своєю ядерною чарівною паличкою над країнами Балтії? Чому адміністрація вважає, що Путін не насмілиться зробити це з Естонією або Польщею, якщо тактика спрацює в Україні?" - задають питання експерти.
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