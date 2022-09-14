USAID «допомагає Україні нагодувати світ» завдяки зерновій угоді – Пауер

Понад 200 тисяч тонн українського зерна було вивезено через Чорне море до найбідніших країн світу за допомогою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Агентство, яке відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам, закупило українське зерно і «допомагає Україні нагодувати світ», заявила керівниця агентства Саманта Пауер.

За її словами, це стало можливо завдяки міжнародній угоді, що розблокувала українські порти. Про це вона написала у своєму твіті.

«Завдяки угоді, яка дозволяє експортувати українське зерно через Чорне море, понад 206 тис. метричних тонн зерна попрямували до Ефіопії, Кенії, Сомалі, Судану та Ємену. USAID підтримує як сільськогосподарське виробництво, так і експорт, допомагаючи Україні нагодувати світ», – мовиться у твіті представниці американського урядового агентства, який поширило і посольство США у Києві.

Наприкінці липня Україна та Росія за посередництва ООН та Туреччини досягли угоди про відновлення експорту зерна. За даними координатора ООН з питань Чорноморської зернової ініціативи Аміра Абдулли, станом на 13 вересня від початку дії угоди було загалом здійснено 129 рейсів, завантажених майже трьома млн тонн зерна.

Дія угоди розрахована на 120 днів, але, за його словами, Туреччина, яку підтримує ООН, налаштована її продовжити.

Минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія може загальмувати дію угоди. Він звинуватив Захід у тому, що той «обманув» Росію, та що зерно, замість того, щоб вивозитися до бідних країн, нібито вивозиться до Євросоюзу, який скористався угодою на шкоду країн, що розвиваються.

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі у відповідь заявив, що угода працює і «має очікуваний ефект».

За словами Кірбі, Всесвітня продовольча програма ООН, за допомогою США, які виділили на неї додаткові 68 мільйонів доларів, закупила два кораблі пшениці, призначені для Ємену і країн Сомалійського півострова.

У середу, 7 вересня, Всесвітня продовольча програма ООН повідомила, що до Ефіопії прибула перша партія зерна з України, яка було закуплена в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

У 2021 році Всесвітня продовольча програма ООН розподілила по всьому світу 4,4 млн. тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.