Суд зобов'язав Дежрдеп надати документи, що стосуються відносин з Україною

В середу 23 жовтня суддя американського суду зобов'язав Державний департамент США протягом 30 днів надати документи, які становлять інтерес для громадськості і стосуються відносин адміністрації США з Україною, повідомляє АР. До таких документів може належати листування з юристом Трампа Руді Джуліані а також документи, що стосуються відкликання посла США Марі Йованович з України.

Рішення було прийняте в рамках захисту права громадськості до доступу до публічної інформації, передбаченого Законом США про свободу доступу до інформації. Справу розглядали за позовом American Oversight, громадської організації, що слідкує за дотриманням правил етики в уряді США.

Уряд вказує, що кількість документів про які йдеться в ухвалі невідома, але юристи неурядової організації заявляють, що встановили тисячі документів, пов'язаних з Джуліані та Йованович.

В середу три комітети Палати представників конгресу США, які проводять розслідування в рамках процедури імпічменту, звернулись листом до Державного департаменту США з проханням про надання документів, що стосуються розслідування. Ненадання таких документів "дозволить припустити, що ці документи свідчать на користь звинувачень проти президента та інших", - йдеться в листі конгресменів, який цитує АР.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США проводять розслідування в рамках процедури імпічменту президента. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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