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Наука і технології

У США вперше більше електроенергії виробили з відновлюваних джерел, ніж з вугілля

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Сполучені Штати у квітні вперше виробили більше енергії з відновлювальних джерел, ніж із вугілля, повідомляє видання The Verge, посилаючись на Адміністрацію США з інформації про енергію (EIA). Мова йде про гідроелектричні станції, сонячні панелі та вітрові турбіни.

Таким показникам посприяло кілька тенденцій, зауважує видання: країна переходить на природній газ; вітрові та сонячні електростанції стає дешевше будувати; а також те, що у квітні кілька вугільних заводів було зачинено для планового ремонту.

За прогнозами BloombergNEF, за наступні 30 років половина енергії в світі може надходити з відновлювальних джерел.

/**/ /**/ /**/ Олександр Черномазов із дружиною Еллою Маламуд
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