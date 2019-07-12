Міністр праці США подав у відставку на тлі нових звинувачень у справі мільйонера Епстіна

Міністр праці США Алекс Акоста подав у відставку. Рішення про відставку міністр прийняв на тлі поновленої уваги до справи фінансиста-мільйонера Джеффрі Епстіна, якого у 2008 році засудили за змушування до проституції. На той час Акоста виступав юристом Епстіна.

Коментуючи відставку Акости президент США Дональд Трамп схвально відгукнувся про діяльність міністра, за часів керівництва якого ринок праці США показував позитивну статистику.

"Це його рішення, не моє", - наголосив Трамп. Він назвав Акосту "надзвичайно талановитим". "Ми будемо за ним сумувати", - зазначив президент.

"Я бачив репортажі про цю справу, - сказав Акоста, звертаючись до преси поряд з Трампом, - їй більше 12 років і (Міністерство юстиції) неодноразово долучалось на багатьох рівнях. Дивлячись у майбутнє, я не думаю, що буде справедливо і вірно для Міністерства праці цієї адміністрації зосереджуватись на справі Епстіна, а не на надзвичайно доброму стані економіки".

11 років тому Епстін визнав себе винним й відбув доволі легке покарання – 13 місяців обмеження свободи із правом щодня ходити на роботу. Однак, вихідними Епстіна знову арештувала поліція Нью-Йорка. Звинувачення набагато серйозніші – торгівля неповнолітніми дівчатами для надання сексуальних послуг. За це можуть дати десятки років за ґратами. І, як засвідчили розсекречені дані старої судової справи, ці самі обвинувачення щодо торгівлі людьми проти Епстіна висували ще тоді. І тоді проти нього свідчили понад 30 жертв. Однак, прокурори пішли на досудову угоду із звинуваченим. В обмін на визнання ним меншої провини в організації проституції - він отримав незначне покарання.

Саме Акоста виступав юристом Епстіна і працював над укладанням угоди Епстіна зі стороною обвинувачення.

Раніше цього тижня Акоста звернувся до преси, прагнучи виправдати свою роль у справі Епстіна. "Наші прокурори, - заявив Акоста, - як згадує стаття 2008 року, поставили ультиматум: визнати провину за менш серйозними звинуваченнями, яке передбачало час за ґратами і реєстрацію як сексуального нападника, або грати у лотерею із федеральним судовим провадженням. Без роботи наших прокурорів, Епстін міг би відбутися незначним покаранням".

Угоду з Епстіном тоді підписали таємно, і жертвам не повідомили про неї. Під час прес-конференції Акоста не вибачився перед жертвами сексуальної експлуатації. Акоста заявив: вони були надто налякані, щоб свідчити перед судом. Представники демократів у Конгресі виступили з вимогами відставки Акости.

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