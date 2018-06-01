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Студія Вашингтон. Для чого США воювати з Канадою та ЄС?
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14:30 - 14:50
Вікно в Америку. Що приваблює Голлівудський бомонд в крамниці іммігрантки з України.
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Україна
Які наслідки для українських дітей має розв'язана Росією війна. Відео
1 годину тому
Голос Америки
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Перше червня – День захисту дітей
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