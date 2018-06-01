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Україна

Які наслідки для українських дітей має розв'язана Росією війна. Відео

  • Голос Америки
Які наслідки для українських дітей має розв'язана Росією війна. Відео
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Перше червня – День захисту дітей

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