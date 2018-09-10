Росія починає наймасштабніші за 37 років військові навчання

Росія у вівторок розпочне найбільші майже за 40 років, за оцінками Кремля, військові навчання, передає видання The Hill.

У навчаннях «Восток-18» братимуть участь майже 300 тисяч військовослужбовців, понад 1 000 автотранспортних засобів і до 80 суден, повідомили російські чиновники NBC News.

За повідомленням американських посадовців, навчання включатимуть симулювання ядерного нападу.

Масштаб навчань вражає, але найбільшу увагу аналітиків привернула участь в навчаннях Китаю. Китай «зараз запрошують приєднатися як друга і навіть квазі-союзника», - експерт з Китаю в Московському центрі Карнегі Олександр Габуєв заявив у серпні виданню The New York Times.

НАТО виступило з критикою навчань - представник альянсу заявив, що навчання «вписуються в модель, яку ми спостерігали протягом деякого часу: більш напористу Росію, яка істотно збільшує свій оборонний бюджет та свою військову присутність», повідомляє видання Business Insider.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Песков минулого місяця заявив, що навчання необхідні для того, щоб Росія могла захистити себе в дедалі більш суперечливій міжнародній ситуації.

«Можливість країни захищати себе в сучасній міжнародній ситуації, яка часто є агресивною та недружною до нашої країни, означає, що [навчання є обґрунтованим]», – сказав Пєсков.

Напруженість між Заходом і Росією зросла через звинувачення у втручанні Москви у вибори в США, а також отруєння колишнього російського шпигуна у Великій Британії – акт, у якому Лондон звинуватив Кремль.

Китайські та монгольські військові сили також будуть задіяні в навчанні, поряд із російськими силами, заявили російські чиновники NBC News.

Песков зазначив, що участь Китаю в навчанні демонструє, що дві країни співпрацюють у всіх сферах, коли його запитали, чи участь Китаю є кроком на шляху до більшого союзу з Росією.

Хоча активна фаза «Восток-18» ще не розпочалася, навчання вже викликали деякі дискусії, коли американські реактивні літаки перехопили двох російських ядерних бомбардувальників поблизу Аляски в суботу.

Чиновники оборони підкреслили виданню Washington Free Beacon, що перехоплення збіглося з «Восток-18», який почався в кінці серпня.

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