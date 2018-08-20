Українців найбільше непокоїть війна на Донбасі – опитування IRI

Українців все більше непокоїть збройний конфлікт на Донбасі, йдеться в результатах опитування Міжнародного республіканського інституту США (IRI), проведеного протягом періоду з кінця травня до початку червня. Опитування також виявило, що людей дуже непокоїть дезінформація в традиційних ЗМІ, а також соціальних медіа.

Більшість опитаних (71%) переконані, що влада має "покласти край війні на Донбасі", до того, щоб довіра до центрального уряду зросла

Більше половини респондентів назвало "війну/розширення конфлікту в Україні" найбільшою загрозою для їх способу життя та для майбутнього їх дітей. Частка людей, які вважають конфлікт одним з трьох найбільш важливих питань, що стоять перед країною зросла з 41% в березні 2018 року до 53%, йдеться в повідомленні IRI.

Більшість опитаних (71%) переконані, що влада має "покласти край війні на Донбасі", до того, щоб довіра до центрального уряду зросла.

Опитування також виявило низький рівень розуміння політичних та інших реформ і низький рівень обізнаності стосовно того, які політики просувають ті чи інші реформаторські ініціативи. Наприклад, 59% повідомили, що вони не достеменно розуміють, або взагалі не розуміють реформи охорони здоров'я, яку втілює міністр Уляна Супрун.

"В Україні починається рік виборів, однак, громадськість залишається не поінформованою про той прогрес, якого було досягнуто у втіленні політичних та інших реформ", - зазначив директор євразійських програм IRI Стівен Нікс.

По всій Україні, респонденти повідомляють про високий рівень дезінформації як в традиційних ЗМІ, так і в соціальних мережах. Більше ніж в інших регіонах, мешканці сходу України повідомляють про наявність невірної, або викривленої інформації в ЗМІ щоденно, або майже щоденно.

До того ж, українці, які вважають, що телевізійні канали подають викривлену інформацію також переконані, що російські канали найбільш часто вдаються до такого викривлення.

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